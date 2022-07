Excellent prix pour cet immense TV QLED 75 pouces, 100 Hz et HDMI 2.1

Si vous souhaitez un TV avec une très grande diagonale et compatible avec toutes les dernières normes vidéo, ne cherchez plus : le TCL 75C727 est celui qu’il vous faut. Ce grand téléviseur QLED de 75 pouces tombe à 899,99 euros contre 1 699 euros de base.

La plupart des téléviseurs de chez TCL font forte impressions, notamment grâce à leur fiche technique complète pour un prix plus accessible que la concurrence. Par exemple, le modèle 75C727 de la marque propose une bonne qualité d’affichage avec sa grande dalle QLED de 75 pouces, mais qui est aussi compatible avec les meilleures normes vidéo, tel que le HDMI 2.1 pour plaire aux joueurs et aux joueuses. Ce téléviseur a donc tout pour plaire, surtout maintenant que son prix se négocie à moins de 900 euros grâce à cette offre.

Les atouts du TCL 75C727

Sa très grande dalle QLED de 75 pouces

Sa compatibilité 4K HDR, Dolby Vision, HDR10+ et HLG

Sa connectique HDMI 2.1 et ses avantages

Sa barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos.

Initialement au prix de 1 699 euros, le TV QLED TCL 75C727 de 75 pouces se trouve bien moins cher aujourd’hui et est proposé à seulement 899,99 euros sur Cdiscount.

Un écran géant de bonne qualité

Le téléviseur TCL 75C727 ne manque pas d’élégance, avec son design soigné et métallisé. Le modèle possède des bordures ultra-fines tout autour de l’écran pour laisser pleinement s’exprimer la très grande diagonale de 75 pouces — soit 190.5 centimètres. L’immersion sera totale avec une telle taille d’écran, et la qualité est aussi au rendez-vous grâce à la technologie QLED qui permet d’afficher des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD Pro (3840 x 2160 pixels) qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, le son est assuré par une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Avec de nombreux autres atouts

TCL n’oublie personne et pense également aux gamers en incluant une connectique HDMI 2.1. Cette dernière autorise la 4K à 120 images par seconde et le mode ALLM, ou Auto Low Latency Mode, ce qui est idéal pour profiter au mieux des graphismes proposés par ces consoles next-gen PlayStation 5 ou Xbox Series X. Le constructeur intègre même la technologie FreeSync et le taux de rafraîchissement variable (VRR), afin d’obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possible. La dalle est même nativement rafraichie à 100 Hz pour plus de réactivité et de fluidité en toutes circonstances.

Enfin, pour vous offrir la meilleure expérience qui soit, TCL propose l’excellent OS Android TV : une interface intuitive, simple à appréhender et surtout donnant accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…). Vous pourrez également profiter des fonctionnalités, comme Google Assistant pour effectuer des commandes vocales ou Chromecast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome.

Découvrez notre guide pour choisir le meilleur TV

Si vous souhaitez découvrir les meilleures références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.