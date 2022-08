Un code promo fait chuter le prix du Xiaomi Poco M4 Pro à 152 euros seulement

Un bon smartphone à moins de 200 euros ? Le Xiaomi Poco M4 Pro 4G le prouve : avec son design soigné, sa grosse batterie et son SoC efficace, le tout pour un prix contenu puisqu’il se trouve aujourd'hui à 152 euros contre 229 euros à sa sortie.

Si auparavant les smartphones à moins de 200 euros étaient peu recommandables, aujourd’hui les petits budgets peuvent clairement miser sur cette gamme de prix. Certains constructeurs tirent le prix des téléphones vers le bas et les caractéristiques vers le haut. C’est le cas de Xiaomi par exemple avec son Poco M4 Pro 4G. Ce smartphone entrée de gamme se montre très convaincant pour son prix, et conviendra à la plupart des petites bourses grâce à cette réduction de plus de 75 euros sur son prix.

Les points forts du Poco M4 Pro 4G

Un écran LCD FHD+ à 90 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace : MediaTek Helio G96

Une grande autonomie couplée à la charge rapide

Un entrée de gamme au design soigné

Le Xiaomi Poco M4 Pro est un entrée de gamme avec un joli design. On a droit à un écran plat percé au centre en haut, le tout protégé par du Gorilla Glass 3. Plutôt discret à l’avant, c’est au dos que le smartphone se fait remarqué avec le sigle « POCO », sur un large cadre noir où l’on retrouve le module photo.

D’ailleurs, le Poco M4 Pro 4G se compose d’un triple module photo : un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour la macro de 2 mégapixels. Une chose est sûre, vous ne gagnerez pas de concours de photo avec, mais pour un smartphone entrée de gamme la qualité photo est correcte. D’autant qu’on profite ici d’un capteur ultra grand-angle qui peut se montrer utile dans certaines situations.

Des performances suffisantes pour le prix

Pour en revenir sur la face avant, le M4 Pro s’appuie sur un écran LCD de 6,43 pouces avec une définition Full HD+. L’absence de l’OLED se fait ressentir, mais on reste sur un écran bien calibré et lumineux, capable en plus d’afficher du 90 Hz pour plus de fluidité. Pour fonctionner efficacement, il se dote du MediaTek Helio G96 couplé à 6 Go de mémoire vive. Même si les jeux 3D ne pourront pas être lancés, cette configuration est efficace au quotidien et fera tourner sans trop de difficultés vos applications préférées. Cette version dispose de l’interface MIUI 13 avec Android 11 pour une expérience utilisateur fluide. À noter que ce modèle ne profite pas du réseau 5G.

Côté autonomie, le M4 Pro 4G n’est pas en reste et intègre une grosse batterie de 5000 mAh, pour tenir une journée et demie, voire deux selon votre utilisation. En plus d’être endurant, le smartphone se recharge rapidement grâce à la présence d’une charge rapide de 33 W qui permet de passer de 0 à 54 % en 30 minutes. Un bon score pour cette tranche tarifaire. Et enfin, on retrouve également sur le Xiaomi Poco M4 Pro le NFC, le Bluetooth 5.0, la prise jack 3,5 mm, deux haut-parleurs stéréos et un lecteur d’empreintes sur le côté.

Si nous n’avons pas pu tester ce modèle, vous pouvez toujours lire notre test complet sur la version 5G du Xiaomi Poco M4 Pro.

