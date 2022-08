Avec cette sonnette connectée Arlo à -59%, le pas de votre porte sera bien gardé

En plus de voir qui se trouve au pas de votre porte, la sonnette connectée d’Arlo fait office de caméra de surveillance et renforce la sécurité en intégrant une sirène. Elle a de quoi plaire, surtout quand son prix passe de 199 euros à 81 euros seulement.

Aujourd’hui les sonnettes connectées ne se contentent pas d’avoir une caméra embarquée pour interagir avec l’interlocuteur, mais de jouer un rôle de caméra de surveillance afin de garder un œil sur le pas de pas votre porte en cas d’intrusion. La sonnette connectée d’Arlo fait d’ailleurs très bien l’affaire, puisqu’elle intègre même une sirène pour dissuader les intrus et envoie une alerte sur votre smartphone dès qu’un mouvement est détecté. Si elle frôle les 200 euros, cette sonnette Arlo voit son prix dégringoler sur Amazon avec près de 120 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir de l’Arlo Vidéo Doorbell

Une sonnette raccordée avec une définition en 1080p (même de nuit)

Détecte les mouvements et intègre une sirène

Compatible avec l’assistant vocal d’Amazon et de Google

Sur Amazon, la sonnette connectée Arlo Vidéo Doorbell passe de 199 euros à 81,09 euros seulement, soit une économie de près de 60 % sur la facture.

Une petite sonnette discrète et robuste

L’Arlo Video Dorbell suit les codes de la marque et mise sur un look minimaliste et discret pour se fondre dans le décor. Elle demande un peu plus de temps pour l’installation, car dans ce bon plan, il s’agit de la version filaire. L’avantage, c’est que vous n’aurez pas à vous soucier de la batterie et qu’elle fonctionnera tout le temps. Elle est bien évidemment adaptée à l’extérieur, résistante aux intempéries comme à la chaleur ou au froid. En revanche, pas de carillon ici, c’est votre smartphone qui vous avertira si l’on a pressé le bouton de votre sonnette.

Pour voir en long et en large

Une fois installée, la sonnette d’Arlo dévoile tout son potentiel. La caméra affiche une définition vidéo 1080p et le capteur avec HDR permet d’obtenir une image bien détaillée. La nuit tombée, la définition reste la même pour ne perdre aucun détail. L’angle de vision de 180° est ensuite l’une de ses plus grandes forces pour afficher le plus de choses possibles. Cette sonnette utilise d’ailleurs un ratio 1:1 pour voir le sol devant votre porte afin de mieux distinguer la personne qui sonne, ou bien apercevoir un colis déposé.

Mais la sonnette d’Arlo prend tout son sens avec l’application. À travers elle, vous allez pouvoir regarder ce qui se passe devant chez vous, interagir avec vos visiteurs via le haut-parleur et le micro bidirectionnel de la sonnette vidéo. En plus de détecter les mouvements et de vous alerter, la sonnette s’équipe d’une sirène. Cette dernière est assez puissante pour faire peur à un potentiel cambrioleur. Vous pouvez la déclencher à distance depuis votre smartphone si un intrus est repéré ou la programmer pour qu’elle sonne dans certaines situations. Quant au flux vidéo, vous pouvez le consulter en direct, mais si vous souhaitez garder l’enregistrement il faudra passer par le cloud d’Arlo, un abonnement qui vous coûtera 2,79 euros/mois. Sachez enfin que la sonnette est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitions à lire notre test complet sur la version sans fil : la Arlo Essential Wire-Free Vidéo Doorbell.

