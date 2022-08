Ce laptop gaming avec une RTX 3050 est le moins cher pour lancer vos jeux AAA

Si vous recherchez un laptop conçu pour le gaming à un prix intéressant, le Acer Nitro 5 (AN515-57-528U) pourrait bien vous intéresser. Il offre une bonne configuration pour faire tourner tous les jeux AAA du moment pour 679 euros, contre 974,99 euros.

Avec son écran rafraîchi à 144 Hz et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050, l’ordinateur portable Acer Nitro 5 (AN515-57-528U) est une option à considérer pour les gamers et les gameuses. Il possède plusieurs atouts, dont son prix qui devient nettement moins cher grâce à cette remise de près de 300 euros sur son prix initial.

Les points forts de ce PC portable gaming

Un grand écran FHD rafraîchit à 144Hz

Le combo i5-11400H + RTX 3050

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 8 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré à 974,99 euros, le PC portable Acer Nitro 5 (AN515-57-528U) est désormais affiché au prix de 699,99 euros sur Cdiscount, mais grâce au code promo 20EUROS, le laptop gaming tombe à 679,99 euros. Si vous êtes membres Cdiscount à volonté il passe à 669,99 euros en utilisant le code CDAV30EUROS.

Un laptop robuste qui a du charme

Pour un laptop gaming, le Acer Nitro 5 AN515-57 opte pour un design passe-partout, épuré avec un boîtier robuste noir et une finition extérieure rouge, notamment sur le clavier. Généralement imposant, cet ordinateur portable ne fait pas partie des plus légers, mais dispose d’un format assez compact avec son poids de 2,3 kg et son écran d’une diagonale de 15,6 pouces. Sa dalle affiche d’ailleurs une définition Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels, offrant une bonne densité d’affichage. D’ailleurs, l’écran est mat afin de diminuer la fatigue oculaire.

Au niveau du châssis, on retrouve une connectique assez complète, on retrouve un port HDMI, deux ports USB 3.2 Gen 1, un USB 3.2 Gen 2 (charge avec alimentation coupée), un port USB-C 3.2 Gen 2 et une prise audio.

Une configuration solide pour jouer

Sous sa coque robuste, le modèle de Acer offre une configuration suffisamment puissante pour pouvoir séduire les joueurs occasionnels. En effet, ce PC portable est propulsé par le processeur Intel i5-11400H, cadencé à 2,7 Ghz avec 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous allez pouvoir vous adonner à toutes vos activités sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Ce modèle est résolument un PC portable dédié pour le jeu. Il embarque une RTX 3050 plus que suffisante pour profiter des titres récents dans d’excellentes conditions. Mais une bonne carte graphique n’est rien sans un bon écran, ce qu’Acer n’a pas oublié puisque le Nitro 5 mise sur une grande dalle avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Résultat : l’affichage est fluide, et permet de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS. Vous aurez tout le plaisir d’y jouer pendant 8 heures d’après la marque, mais ce score est amené à baisser au vu des composants qu’il embarque.

