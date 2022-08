Le chargeur sans fil 15 W de Samsung est gratuit grâce à cette offre

Si vous avez de nombreux appareils compatibles avec la charge sans fil, mais que vous n'avez jamais acheté un socle à induction, c'est aujourd'hui peut-être le moment d'utiliser cette technologie si pratique au quotidien. En effet, le Samsung Pad 15 W est en ce moment gratuit chez Boulanger.

Les socles à induction de Samsung sont divers et variés et ils profitent souvent de promotions permettant de les obtenir pour une bouchée de pain, voire même gratuitement. C’est actuellement le cas du chargeur sans fil Samsung EP-P2400 de 15 W qui voit son prix chuter à 0 euro grâce au cumule d’une remise immédiate et d’une offre différée de remboursement.

Le chargeur sans fil Samsung est…

Petit et discret

Compatible avec les appareils Qi

Et propose une puissance jusqu’à 15 W

Au lieu d’un prix barré à 31,76 euros, le chargeur à induction Samsung EP-P2400 est aujourd’hui affiché à 24,99 euros chez Boulanger. Mais en l’ajoutant au panier, il passe à 19,99 euros. Il reste donc à soustraire les 20 euros de l’ODR valable jusqu’au 30 septembre 2022 pour l’obtenir gratuitement.

Un chargeur sans fil plus rapide pour les appareils Samsung

Le Samsung EP-P2400 est un chargeur sans fil certifié Qi, ce qui veut dire qu’il peut recharger tous les appareils compatibles jusqu’à 5 W. Cependant, les produits de la marque coréenne sont avantagés grâce au protocole propriétaire Fast Charge qui permet, par exemple, à un Samsung Galaxy S22 de se recharger plus rapidement que les autres, car la puissance monte cette fois-ci jusqu’à 15 W. Pour atteindre ce niveau de performances, le socle intègre un système de refroidissement intégré avec un ventilateur, ce qui est aussi très pratique pour ne pas surchauffer votre appareil d’ores et déjà sollicité.

Il peut également recharger vos appareils lorsqu’ils sont équipés d’un étui ou d’une coque de protection, si et seulement si ces derniers ne dépassent une épaisseur de 5 mm. Notez d’ailleurs que le chargeur est vendu seul. Pour qu’il soit utilisé dans les meilleures conditions, il vous faut un adaptateur secteur 25 W et un câble USB-C vers USB-C.

À poser discrètement sur votre bureau ou votre table de chevet

Le look compact de ce chargeur sans fil offre tout de même une surface suffisamment large pour accueillir vos différents appareils compatibles, mais cela permet avant tout de le poser où vous voulez, que ce soit sur un bureau ou sur une table de chevet. Si vous optez pour un emplacement dans la chambre, vous serez ravis d’apprendre que les témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée pour ne pas perturber le sommeil.

Quel chargeur sans fil choisir ?

Afin de découvrir les autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs sans fil Qi pour smartphone en 2022.

