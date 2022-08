Amazon veut vous faire passer le reste de l’été en musique avec 3 mois offerts à Music Unlimited

En cette fin d'été, Amazon Music Unlimited propose une offre très intéressante : vous pouvez en profiter pendant 3 mois gratuitement et ainsi voir si le service vous convient sans dépenser le moindre centime.

Amazon Music Unlimited fait aujourd’hui partie intégrante des 4 plus grands services de streaming musical aux côtés de Spotify, Deezer et Apple Music. Il faut dire qu’il est de loin le plus fourni en titres musicaux avec plus de 90 millions de morceaux à écouter partout. Si vous n’êtes pas encore convaincu, en ce moment, Amazon vous propose d’essayer gratuitement son service pendant 3 mois, et c’est sans engagement.

Pourquoi Amazon Music Unlimited est une bonne alternative à Spotify ?

Plus de 90 millions de titres à écouter, dont une partie en qualité HD

Le support complet de l’écosystème d’Amazon avec Alexa

Application compatible sur de nombreux appareils (Windows, macOS, iOS et Android)

En mode en ligne ou en mode hors connexion

Amazon Music Unlimited propose aujourd’hui une offre individuelle gratuite durant 3 mois, l’abonnement passe ensuite à 9,99 euros par mois si vous souhaitez conserver le service après la période promotionnelle. Cette offre est valable jusqu’au 6 septembre 2022, uniquement pour les nouveaux clients.

Un catalogue gigantesque qui ne cesse de croitre

Le catalogue d’Amazon Music Unlimited est certainement le plus complet de tous. Vous pouvez écouter plus de 90 millions titres musicaux différents en illimité, et tout cela sans publicité venant gêner votre écoute. De plus, le service permet aux utilisateurs et utilisatrices d’écouter leur musique ou de la télécharger pour une écoute hors-ligne.

Vous avez même accès à des millions de titres en audio HD pour la plupart en qualité CD. Certains titres sont même en qualité Ultra HD, codés en 24 bits jusqu’à 192 kHz et donc sans perte de qualité, soit la fameuse norme lossless. Pensez bien à disposer d’un casque prévu pour délivrer du son Hi-Res audio afin d’en profiter au maximum. Depuis peu, vous pouvez même faire l’expérience de milliers de titres en Dolby Atmos et Audio 360 permettant encore plus d’immersion sonore si vous possédez le matériel compatible.

Des millions d’heures d’écoutes accessibles partout

L’application Amazon Music est disponible sur de nombreux supports, que ce soit sur Windows, macOS, iOS, Android et même dans certaines voitures compatibles. Avec Alexa, vous pourrez même contrôler la musique directement avec votre voix.

Amazon Music Télécharger Amazon Music gratuitement APK

Évidemment, vous tirerez ainsi pleinement parti du service si vous êtes équipés d’une enceinte connectée de la gamme Echo à la maison, que ce soit l’Amazon Echo, l’Echo Dot ou encore l’Echo Plus.

Quelle plateforme de streaming choisir ?

Afin de découvrir d’autres alternatives disponibles, nous vous invitons à consulter notre comparatif des différents services de streaming musical.

