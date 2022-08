Xgmi Halo : ce vidéoprojecteur Full HD avec batterie intégrée est à -20 %

Si la plupart des vidéoprojecteurs portables ont une fiche technique modeste sous prétexte qu'ils ont une batterie intégrée, ce n'est pas le cas du Xgimi Halo. De plus, il est en ce moment à prix réduit grâce à une vente flash sur Amazon : 599 euros au lieu de 749 euros.

La marque Xgimi est le rival de Xiaomi dans la catégorie des vidéoprojecteurs. Si le Mogo Pro a plus pour but de concurrencer le Smart Compact Projector, le modèle Halo est quant à lui davantage destiné à faire de l’ombre au Smart Projector 2 Pro, mais avec des avantages comme une batterie intégrée. Son autre atout aujourd’hui, c’est son prix qui baisse de 150 euros grâce à cette vente flash.

Ce qu’il faut retenir du Xgimi Mogo Pro

Un vidéoprojecteur Full HD jusqu’à 150 pouces

Android TV avec Google Assistant

L’autonomie de 2h environ

Au lieu d’un prix barré à 749,99 euros, le Xgimi Halo est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Amazon. La vente flash se termine ce soir à 21h.

Plus lumineux pour plus de détails

Le design du Xgimi Halo est assez proche du Mogo Pro de la même marque. Il est de la même taille, soit 14 cm de hauteur, mais il est beaucoup plus lourd, d’environ 500 grammes. Cela se comprend quand on sait ce qu’il y a à l’intérieur de la bête, notamment un meilleur système de ventilation et surtout une ampoule capable de projeter une image Full HD allant jusqu’à 150 pouces (381 centimètres) avec une luminosité de 800 lumens, contre 300 lumens pour l’autre vidéoprojecteur du constructeur. C’est plus du double, ce qui est pratique quand les parfaites conditions de pénombre ne sont pas idéales. Concrètement, même dans une pièce éclairée vous pourrez regarder un film.

Le son est un élément important lors d’un visionnage, c’est pourquoi Xgimi a fait le choix d’intégrer deux haut-parleurs sur mesure de 5 W, signés Harman Kardon. Ce pro de l’audio affirme que l’immersion sonore sera vibrante et intense, mais si ça ne vous plait pas vous pourrez toujours brancher un système son externe grâce au port jack 3,5 mm présent au dos du vidéoprojecteur, juste à côté du port HDMI.

Android TV, où vous voulez !

Pour la partie expérience utilisateur, le Xgimi Halo fait le très bon choix d’Android TV, le célèbre OS de Google. Ce dernier offre une interface claire et riche de propositions personnalisées en fonction de vos goûts, sans oublier la possibilité d’accéder très facilement aux nombreuses applications du Play Store, dont celles qui sont vos favorites pour le streaming, en passant par Netflix, Disney+, MyCanal, Prime Video, etc. La compatibilité avec Google Assistant est aussi de la partie.

À chaque fois que vous déplacerez votre vidéoprojecteur, ce dernier fera automatiquement la correction de la distorsion trapézoïdale verticale et horizontale ainsi que la mise au point pour garantir une image nette et précise. Ça marche aussi à l’extérieur, puisque la batterie intégrée confère une autonomie de plus de 2 heures, selon la marque.

