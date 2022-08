Asus VivoBook Pro 15 OLED : cet ultrabook avec carte graphique est à -33 %

Ultraportable puissant et doté d'une bonne fiche technique, l'Asus VivoBook Pro 15 OLED voit actuellement son prix baisser sur Cdiscount, puisqu'il y est affiché à 749,99 euros au lieu de 1 199,99 euros.

Dévoilé l’année dernière avec les gammes VivoBook Pro 14 OLED, Pro 14X et 16X OLED, l’Asus VivoBook Pro 15 OLED a fait une entrée plutôt remarquée sur le marché des ultraportables, avant tout grâce à son écran OLED de très bonne facture. Sa fiche technique n’est pas non plus en reste avec son i5 de 11e génération ou encore sa carte graphique dédiée. Le tout, pour un prix contenu au vu de ces performances, grâce à une promotion de 450 euros.

L’Asus VivoBook Pro 15 OLED en quelques mots

Un écran OLED de 15,6 pouces en Full HD

Le combo i5 11e gen + GTX 1650

Une autonomie confortable

Initialement affiché à 1 199,99 euros, l’Asus VivoBook Pro 15 OLED (SSD 512 Go) est désormais disponible à 749,99 euros sur Cdiscount.

La qualité de l’OLED avant tout

Asus, comme à son habitude, a choisi de miser sur des lignes sobres et élégantes pour ce VivoBook Pro 15 OLED, avec un boîtier noir mat tout en simplicité. Il présente également un format compact et un poids contenu de 1,65 kg, qui le rendent facilement transportable pour pouvoir travailler hors du domicile. Mais l’atout majeur de ce design est sans conteste son écran OLED Full HDde 15,6 pouces au format 16:9. Soit l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, avec des contrastes infinis et des noirs profonds, ainsi qu’un rendu plus fidèle et riche des couleurs.

Une configuration solide au quotidien

Le VivoBook Pro 15 OLED assure aussi côté performances, puisqu’il sera tout à fait adapté à un usage professionnel. L’ultraportable embarque ainsi un processeur Intel Core i5-11300H quadcore cadencé à 3,1 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) épaulé par 16 Go de mémoire vive. Le tout est complété par une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650. Cette configuration suffira amplement à assurer des tâches de bureautique, ou encore de la navigation web, et les applications tourneront sans ralentissement, avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. La fluidité sera bel et bien au rendez-vous.

En revanche, ce modèle ne sera toutefois pas vraiment destiné au jeu, même si quelques titres peu gourmands pourront tout de même être lancés, d’autant plus que le temps de réponse de 0,2 ms vous permettra de profiter d’une latence réduite. Ajoutons à tout cela un SSD de 512 Go au format NVMe, qui se chargera de réduire les temps de chargement et d’accélérer le lancement de l’ordinateur. Et si vous souhaitez faire quelques appels en visioconférence, la technologie de suppression de bruit intégrée au PC portable vous permettra de gommer les bruits de fond indésirables.

Pour finir, concernant son autonomie, ce PC portable intègre une batterie de 63 Wh qui va lui permettre de tenir pendant environ 9 heures en utilisation classique. Côté connectique, le VivoBook Pro 15 OLED intègre un port USB-C Thunderbolt 4, des ports USB 3.2 Gen.1 Type-A et USB 2.0, n port HDMI ainsi qu’un lecteur de carte microSD et un port jack 3,5 mm.

