Idéal pour la rentrée, ce pack Asus VivoBook (i5 11e gen) est 100 € moins cher

Si vous souhaitez changer votre équipement pour bien préparer la rentrée qui approche, vous pourrez opter sans souci pour le pack Asus VivoBook 15 R515, qui comporte en plus une souris et une sacoche pour transporter le laptop. Le tout est actuellement proposé à 599 euros au lieu de 699,99 euros par Boulanger.

La rentrée est souvent propice au changement d’ordinateur, pour démarrer une nouvelle année de travail dans de bonnes conditions. Si c’est votre cas et que vous cherchez une machine simple, mais puissante pour des usages plutôt axés bureautique et navigation web, vous pourrez par exemple vous tourner vers l’Asus VivoBook 15 R515, qui embarque par exemple un i5 de 11e génération et un SSD de 512 Go, soit une configuration efficace pour une utilisation standard durant le télétravail. En ce moment, le laptop est même inséré dans un pack incluant une sacoche et une souris, le tout pour 100 euros de moins.

Ce qu’il faut savoir sur le pack Asus VivoBook 15 R515

Un châssis léger et pratique

Combo i5 de 11e gen + SSD de 512 Go + 8 Go de RAM

Un pack complet avec des accessoires

Au lieu de 699,99 euros, le pack Asus VivoBook 15 R515 est désormais disponible à 599 euros sur Boulanger.

Un laptop léger taillé pour la mobilité

L’Asus VivoBook 15 R515 est un PC portable au design tout en simplicité, avec un châssis gris mat solide et des lignes globalement sobres. Les amateurs de minimalisme seront donc satisfaits. Cet Asus profite aussi d’un format compact et d’un poids très contenu, puisqu’il ne pèse que 1,8 kg. De quoi simplifier la vie des travailleurs nomades, même si ce laptop sera tout aussi adapté au télétravail. Côté connectique, ce modèle sera bien loti puisqu’il comporte deux ports USB 2.0, un port USB 3.2, un port USB-C, un port HDMI et une prise combo casque/micro. Vous pourrez ainsi connecter facilement d’autres périphériques pour compléter votre installation.

Concernant son écran, l’Asus VivoBook 15 R515 mise sur la simplicité avec une dalle Full HD (1 920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces, qui bénéficie par ailleurs d’un filtre antireflet et d’un fini mat pour diminuer la fatigue oculaire.

De bonnes performances pour les tâches standards

Pour propulser le tout, on retrouvera à l’intérieur de la machine un processeur Intel Core i5-1135G7 quadcore cadencé à 2,4 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz), épaulé par 8 Go de mémoire vive. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui offre un grand stockage et assure en plus des temps de chargement réduits et des lancements rapides de l’ordinateur.

Avec une telle configuration, vous pourrez lancer vos applications en un clin d’œil, que ce soit pour naviguer sur le web, faire quelques tâches de bureautique, ou même jouer à quelques jeux peu gourmands grâce au chipset graphique Intel Iris Xe. Enfin, concernant l’autonomie, l’Asus VivoBook 15 R515 pourra tenir environ 5 heures loin d’une prise, ce qui est un peu juste pour partir au travail sans son chargeur.

