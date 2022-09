Excellent rapport puissance-prix pour ce laptop gaming avec une RTX 3080

Certains PC portables destinés au gaming peuvent se vanter de présenter une fiche technique sans concession et aux caractéristiques pointues. C'est le cas du MSI GP76 Leopard 11UH-681FR, qui intègre non seulement un i7 de 11e gen, mais également une RTX 3080. Le tout, pour 1 799 euros au lieu de 2 279 euros sur Cdiscount.

Enchaîner les sessions en qualité ultra requiert une fiche technique à la hauteur. Si vous cherchez justement à renouveler votre équipement gaming et voulez opter pour une belle puissance, vous pourrez sans souci vous tourner vers le laptop MSI GP76 Leopard, qui propose les caractéristiques recherchées par les joueurs exigeants, comme une carte graphique RTX 3080 ou encore une puce Intel de 11e gen. Le moment est idéal pour se procurer le modèle puisqu’il profite d’une réduction de 480 euros.

Ce qu’il faut retenir du MSI GP76 Leopard

Un écran Full HD de 17 pouces et 144 Hz

i7 de 11e gen + RTX 3080 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Au lieu de 2 279 euros normalement, le laptop gaming MSI GP76 Leopard 11UH-681FR est désormais proposé à 1 799 euros sur Cdiscount.

Un laptop robuste et au design soigné

Son design ne laisse aucune place au doute : le laptop MSI GP76 Leopard est un modèle résolument tourné vers le gaming, avec son clavier SteelSeries rétroéclairé LED RGB (touche par touche), son châssis métallique solide et résistant pour parer à tous les combos rapides et son système de refroidissement Cooler Boost 5 pour assurer une bonne circulation de la chaleur. On appréciera aussi ses lignes soignées et affirmées.

Autre pièce maîtresse de ce design : l’écran de 17,3 pouces, qui embarque une dalle IPS Full HD rafraîchie à 144 Hz, soit l’assurance d’une bonne fluidité d’image durant les sessions de jeu.

Une puissance assurée à chaque moment

C’est tout de même à l’intérieur de la machine que l’on trouve le réel potentiel du MSI GP76 Leopard. Il embarque ainsi un processeur Intel Core i7-11800H octo-core cadencé à 2,3 GHz (boost jusqu’à 4,6 GHz), associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Naturellement, avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner les titres les plus gourmands sans souci, en poussant les paramètres graphiques à leur maximum. Le tout sera agrémenté d’un SSD d’une capacité de 512 Go, grâce auquel vous pourrez aussi profiter de temps de chargement considérablement réduits, et d’un lancement rapide de la machine. Côté audio, le MSI GP76 Leopard propose la technologie Nahimic qui améliore le son surround 3D durant chaque partie.

Côté endurance, et comme la majorité des laptops gaming, n’espérez pas une bonne autonomie. Ce PC portable MSI comprend une batterie de 65 Whr pour environ 5 heures d’utilisation, donc veillez à garder votre chargeur près de vous pour ne pas risquer de tomber en rade en pleine partie. Côté connectique, on a droit à 1 port HDMI (autorisant la 4K@120hz), trois ports USB-A 3.2 Gen 1, un port LAN, un mini DisplayPort et une prise combo casque/micro. De quoi vous laisser la possibilité de compléter votre installation avec divers périphériques.

