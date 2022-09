La nouvelle Samsung Galaxy Watch 5 Pro perd déjà 100 € à l’occasion des French Days

Centrée autour du sport, la randonnée, de la santé et de l'autonomie, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée premium de haut vol et son prix est en baisse pour les French Days en passant déjà de 469 euros à 369 euros.

On peut décemment parler de flagship wearable avec la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Sortie il y a seulement quelques jours, la montre connectée premium du constructeur coréen combine un design élégant et résistant , le tout en titane avec une belle évolution par rapport à la génération précédente, notamment niveau autonomie. Elle est trouvable avec 100 euros de réduction chez Boulanger grâce à un code promo.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro, c’est quoi ?

Un écran Oled de qualité

De nombreuses applications compatibles

Une Autonomie de plus de deux jours

De nombreuses mesures de santé et sportives

Au lieu de 469 euros depuis son lancement, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro (45 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 369 euros chez Boulanger. Pour obtenir ce prix, il suffit de saisir le code promo SAMSUNG2022 avant de procéder au paiement,

Une montre connectée élégante et robuste

Là où la Galaxy Watch 5 Pro se distingue de la Galaxy Watch 5, c’est surtout au niveau du design. La version Pro intègre en effet un boîtier un peu plus large avec une fine lunette fixe autour de l’écran. Mais elle conserve des éléments déjà vus comme les deux boutons présents sur le côté droit du boîtier. La touche du haut, cerclée de rouge, et une touche plus basse, toute noire, du même coloris que la montre. Il en va de même du côté des matériaux puisque la Samsung Galaxy Watch 5 Pro intègre un boîtier en titane avec verre saphir.

Qui dit plus grande montre dit par ailleurs batterie plus large et autonomie plus généreuse. La Galaxy Watch 5 Pro n’échappe pas à cette règle. La montre intègre une batterie de 590 mAh et est capable de tenir jusqu’à deux jours entiers, une grosse avancée par rapport à la génération précédente.

Les gestions de la santé du sport sont ses gros points forts

La Galaxy Watch 5 Pro se démarque par ses fonctionnalités liées à la santé et à l’activité physique. Elle embarque ainsi quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à se petite sœur. Du côté des mesures en elles-mêmes, en revanche, on va retrouver les mêmes capteurs. Elle est dotée d’un accéléromètre et d’un gyroscope, pour compter le nombre de pas, d’un baromètre pour évaluer l’altitude, d’un capteur géomagnétique pour la boussole, d’un capteur d’analyse de l’impédance bioélectrique, pour le taux de masse grasse, d’un électrocardiogramme et d’un tensiomètre, ainsi, bien évidemment, qu’un cardiofréquencemètre.

Du côté des exercices sportifs, la Galaxy Watch 5 Pro vous permet par défaut de vous entraîner sur près d’une centaine d’activités sportives, de la course à pied au ski en passant par le vélo en extérieur, le roller ou le hula hoop. La Galaxy Watch 5 Pro va également vous permettre de passer par une autre application pour vos sessions d’entraînement, comme Strava, simplement en la téléchargeant. Il est également possible non seulement d’exporter vos sessions au format GPX depuis l’application Samsung Health, mais également d’importer vos tracés GPX pour suivre un itinéraire depuis la montre, comme on le verra plus tard.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro embarque la toute dernière version du logiciel de Google, à savoir Wear OS 3.5 et la version 4.5 de l’interface graphique One UI Watch. On retrouve donc une interface très proche de celle qu’on avait déjà sur les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic de l’an dernier et une navigation qui s’avère particulièrement intuitive.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

