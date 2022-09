À presque -50 %, l’iRobot Roomba i7 est le bon deal pour changer d’aspirateur

Si vous hésitiez encore à investir dans un aspirateur robot, c'est l'occasion. En ce moment, l'iRobot Roomba i7, un modèle haut de gamme qui garde vos sols propres, tombe aujourd'hui à 369,99 euros contre 679,99 euros au départ.

La corvée de l’aspirateur est peu attrayante pour la plupart des gens. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs connectés et autonomes. On vous présente alors le Roomba i7 de la marque iRobot. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui ne manque pas de puissance pour se débarrasser des poussières, même les plus tenaces, et s’équipe de nombreux capteurs pour nettoyer efficacement votre domicile. Si à sa sortie il se négociait aux alentours des 700 euros, aujourd’hui il revient à moins de 370 euros grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir du Roomba i7

Une bonne puissance d’aspiration

Apprend et suggère des routines

Une plus grande précision du nettoyage grâce à l’application

Au lieu d’un prix barré à 679,99 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i7 bénéficie de plus de 300 euros de remise et s’affiche désormais à 369,99 euros chez Darty et la Fnac.

Un robot aspirateur intelligent et efficace

Comme les autres modèles de la marque, l’iRobot Roomba i7 opte pour un design circulaire avec une hauteur ne dépassant pas les 10 cm afin de se faufiler sous de nombreux meubles. Le robot s’équipe de nombreux capteurs pour bien se situer dans votre domicile, et éviter les obstacles afin de poursuivre sa routine de ménage. Pour assurer un nettoyage efficace, le i7 s’équipe d’une double brosse en caoutchouc pour venir à bout des saletés sur le carrelage, les tapis en passant par le parquet, pour ramasser poils d’animaux, poussières et autres saletés qui s’accumulent sur vos sols.

Le robot intègre aussi des brosses latérales, qui se chargeront de leur côté d’aspirer les poussières près des murs ou dans les coins. Et ce robot est doté de la technologie DirtDetect, qui utilise les capteurs du robot pour déterminer quels endroits ont le plus besoin d’être aspirés chez vous et effectuer un nettoyage bien complet et ciblé. La fonction Power Boost quant à elle permet d’augmenter ou de diminuer automatiquement cette puissance en fonction du type de sol rencontré.

Une application complète

Il intègre un système de cartographie redoutablement efficace. Dans l’application, vous avez la possibilité de définir les pièces individuellement, de lancer l’aspiration sur une pièce seulement ou dans un ordre précis. Vous pouvez même dessiner sur la carte des zones d’exclusions, que le robot évitera.

Il retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il ajustera sa cartographie à chaque passage, si par exemple une nouvelle pièce est cartographiée. Côté autonomie, le constructeur annonce 90 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Et si la batterie est faible, il se recharge et reprend là où il s’était arrêté pour s’assurer de terminer le travail.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le l’iRobot Roomba i7 incluant sa station automatique de vidage.

Trouvez l’aspirateur robot qui conviendra parfaitement à votre maison

Afin de comparer l’iRobot Roomba i7 avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2022.

