Un PC portable gamer à moins de 600 € ? C’est possible grâce à cette offre

Le PC portable gamer Asus TUF Gaming FX505 dispose d'une fiche technique suffisante pour lancer la plupart des jeux dans de bonnes conditions. Et en ce moment, il est possible de l'acheter à bon prix puisqu'il est affiché à 599,99 euros au lieu de 729,99 euros.

Le principal inconvénient des PC portables gamer ultra-puissants, c’est bien souvent leur prix. Heureusement, celles et ceux qui ont un budget plus serré et des attentes moins exigeantes peuvent se tourner sans souci vers des modèles aux fiches techniques moins premium, mais qui ne manquent certainement pas d’intérêt. C’est le cas de la référence Asus TUF Gaming FX505, qui bénéficie actuellement d’une réduction de 130 euros.

Les points essentiels de ce PC portable gamer Asus

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Combo i5-10300H + GTX 1650 + 8 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

D’abord proposé à 729,99 euros, le PC portable gamer Asus TUF Gaming FX505 est désormais affiché à 599,99 euros sur Cdiscount.

Un PC portable aux lignes sobres, mais avec une identité gaming

Contrairement à des autres modèles au design plus tape-à-l’œil, le PC portable gamer Asus TUF Gaming FX505 présente des lignes plus sobres, avec un coloris gris sombre plutôt élégant. La marque a tout de même pensé à la petite touche originale en ajoutant des finitions géométriques autour du clavier et sur le dessus du laptop. Le tout est complété par un clavier rétroéclairé, qui a l’avantage de prendre toute la largeur de l’ordinateur, et qui intègre également un pavé numérique. On remarquera d’ailleurs que les touches les plus utilisées par les joueurs, qui correspondent aux principales commandes de mouvement, sont bien mises en évidence.

Ce modèle Asus TUF Gaming embarque également un écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, ce qui est plus que confortable pour jouer et ne pas louper des détails importants dans le jeu. L’un des très bons points de cette dalle, c’est qu’elle est rafraîchie à 144 Hz, ce qui permet de profiter d’une expérience de jeu bien fluide et réactive.

Un modèle qui lance la plupart des jeux dans de bonnes conditions

Côté performances, l’Asus TUF Gaming FX505 est propulsé par une puce Intel Core de 10e génération i5-10300H, cadencée à 2,5 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz), épaulée par 8 Go de mémoire vive. Ici, pas de 11e ni de 12e génération, mais la plupart de vos titres pourront être lancés sans encombre dans de bonnes conditions et sans ralentissement. Une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 est également de la partie, avec 4 Go de mémoire dédiée. S’il ne sera pas possible de faire tourner les jeux en qualité Ultra, vous obtiendrez tout de même une bonne qualité d’image. On se consolera surtout avec un SSD de 512 Go, qui offre non seulement une capacité considérable de stockage, mais aussi des lancements plus rapides de votre machine ainsi que des temps de chargements réduits.

Concernant sa connectique, l’Asus TUF Gaming FX505 comporte trois ports USB, un port USB-C, un port HDMI ainsi qu’une prise combo casque/micro. De quoi compléter son setup avec d’autres périphériques, comme un écran supplémentaire, par exemple. De son côté, l’autonomie ne sera pas vraiment le point fort du PC portable, comme la plupart des modèles destinés au gaming. Celui-ci renferme une petite batterie de 48 Wh ; assurez vous donc de garder le chargeur à portée de main, au cas où.

