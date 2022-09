JBL Deep Bass : cette puissante barre de son profite d’une belle promotion

Si vous souhaitez rendre plus impactant et immersif vos films et séries, sans y mettre le prix fort, la JBL Deep Bass est la bonne solution. Cette barre de son est puissante, mais surtout abordable en passant de 286,99 euros à 199 euros.

La JBL Deep Bass est une barre de son qui va pouvoir apporter du peps à vos soirées cinéma à la maison. Avec son caisson de basses sans fil, cette barre de son offre un rendu 2.1 bien plus précis et puissant que les haut-parleurs intégrés à votre TV. Et aujourd’hui, elle bénéficie de près de 90 euros de réduction par rapport à son prix de base.

Ce qu’il faut retenir de la JBL Deep Bass

Des basses puissantes et profondes

Un rendu sonore 2.1 et un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Digital

Compatible Bluetooth

Proposée à 286,99 euros sur le site de la marque, mais maintenant remisée à 269 euros sur les sites marchands, la barre de son JBL Deep Bass est en ce moment en promotion à seulement 199 euros sur le site E.Leclerc.

Une barre de son soignée, et discrète

La JBL Deep Bass est une barre de son sobre et minimaliste, pour s’accorder à toutes les décorations d’intérieur. En mesurant moins d’un mètre de longueur, elle est assez imposante quand on la compare à d’autres références au petit format. Néanmoins la barre de son s’installera ou se glissera aisément au pied de votre téléviseur ou bien fixer au mur, sans même empiéter une partie de l’image. Quant au caisson de basse, il pourra être installé là où vous voulez. Il est élégant, discret et compact (240 x 240 x 379 mm).

Conçue également pour écouter de la musique dans de bonnes conditions, vous pourrez y connecter votre smartphone ou votre tablette grâce à sa compatibilité Bluetooth. La présence d’un mode SoundShift de basculer instantanément entre le son émis par votre téléviseur et celui de votre téléphone portable ou tablette. Sachez qu’il n’y un port HDMI et une entrée optique sur cette barre de son.

Améliore le son de votre téléviseur

La barre de son JBL Deep Bass est une bonne solution si vous n’avez pas un gros budget pour améliorer le son de votre téléviseur. Son caisson de basse sans fil délivre des basses puissantes et profondes, tandis que son rendu sonore 2.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV.

Cette barre de son propose une puissance totale de 300 W, avec une signature extrêmement profonde marquée sur les basses. Couplée avec le caisson de basse, vous obtenez un son équilibré et des graves profonds pour vos films, votre musique et même vos jeux vidéo. Pour rendre plus immersifs vos contenus, la barre de son de JBL créer un effet surround rendu possible grâce à la compatibilité avec le Dolby Digital.

Notre guide pour choisir la bonne barre de son

Afin de découvrir d’autres références de barres de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

