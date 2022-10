TV QLED 85″ à -60 %, Xbox Elite Series 2 en promo et laptop (Ryzen 5) à 900 € – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le Samsung the Frame de 85 pouces sorti en 2021 à 4 490 euros est maintenant vendu à 1 919 euros, le prix de la manette Xbox Elite Series 2 baisse de 50 euros et le PC portable Lenovo IdeaPad 5 Pro doté d'un Ryzen 5 6600HS chute à 900 euros.

Si vous voulez un téléviseur qui ne ressemble à aucun autre dans votre salon, Samsung a de quoi vous satisfaire. La gamme The Frame figure parmi les plus réussies sur le marché des TV. Le constructeur coréen mise en effet sur un design original capable d’embellir votre salon en toute discrétion, mais aussi sur une fiche technique complète pour combler les besoins des amateurs de cinéma et jeux vidéo. Et si vous êtes friands des écrans immenses pour avoir une ambiance cinéma chez vous, le modèle 85 pouces est aujourd’hui moins cher grâce à plus de 2 500 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir de ce TV

Une dalle QLED géante de 85 pouces

La compatibilité 4K, HDR 10+

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

L’OS Tizen

Lancé à 4 490 euros, le téléviseur Samsung The Frame QE85LS03A de 85 pouces s’affiche désormais à 2 399 euros sur le site d’Ubaldi, mais grâce à une ODR de 20 %, le géant TV QLED passe à 1 919,20 euros.

La nouvelle génération des consoles Xbox a apporté avec elle une nouvelle manette, notamment équipée d’un nouveau bouton « Share » et d’un D-Pad circulaire à la place de la croix directionnelle. Mais si vous voulez une expérience gaming encore plus poussée, c’est vers la Xbox Elite Series 2 qu’il faut se tourner. Et aujourd’hui, elle est près de 50 euros moins chère que d’habitude.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xbox Elite Series 2.

Ce qu’il faut retenir de la Xbox Elite Series 2

Toujours compatible avec Xbox, PC, Android et iOS

Les nombreuses options de personnalisation

L’autonomie de 40 heures avec batterie

L’excellent confort en main

Au lieu de 179 euros à son lancement, la manette Xbox Elite Series 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 133 euros sur le site de Microsoft.

Si vous ne voulez pas d’un contrôleur de jeu premium, on trouve aussi la manette Xbox Series classique (coloris Pulse Red) au prix réduit de 45,02 euros sur Cdiscount, contre 59,99 euros habituellement.

La suprématie d’Intel est bel et bien terminée dans l’univers du PC portable : l’américain AMD est maintenant de la partie. Lenovo a choisi de donner aussi sa chance au constructeur de puces pour sa série 5 d’IdeaPad aussi en version Pro. Orienté multimédia, l’IdeaPad 5 Pro 7 doté d’un processeur Ryzen 5 6600HS (la dernière génération des processeurs AMD mobile en date), propose un excellent rapport qualité-prix. Ça tombe bien, le constructeur le propose actuellement en réduction sur son site avec une belle réduction.

Que propose ce Lenovo IdeaPad Pro 7 ?

Un design séduisant avec un écran IPS 14 pouces 2.2K (2240 x 1400)

Un combo AMD Ryzen 5 6600HS + 8 Go de RAM

Un SSD NVme de 512 Go

L’IdeaPad 5 Pro 7 de Lenovo est normalement vendu au prix public de 1 059 euros sur le site du constructeur. Bonne nouvelle, il est actuellement en réduction à 900,15 euros, soit 160 euros d’économie.

Si vous n’êtes pas un grand consommateur de data et que vous souhaitez réduire votre facture de téléphone lors des prochains mois, nous vous proposons un forfait mobile très avantageux avec la nouvelle offre sans engagement à petit prix de chez NRJ Mobile. C’est l’idéal, d’autant plus que le prix n’augmente pas après la première année.

Que propose ce forfait NRJ Mobile ?

Les appels, SMS/MMS illimités depuis la France, l’Europe, DOM

Les 40 Go à utiliser en France + 9 Go en Europe/DOM

Les infrastructures de Bouygues Telecom à petit prix

Uniquement jusqu’au 4 octobre 2022, retrouvez le forfait NRJ de 40 Go pour seulement 7,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement reste fixe, même après un an. Mais si vous n’êtes plus satisfait, vous pourrez à tout moment résilier votre offre sans engagement.

L’opérateur virtuel propose deux autres offres : un forfait 70 Go à 9,99 euros par mois, et un autre avec 120 Go à 13,99 euros par mois.

