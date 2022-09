Samsung The Frame : ce TV QLED gigantesque de 85 pouces à -60 % décorera aussi votre salon

Opter pour des téléviseurs avec de grandes diagonales sont parfois hors de prix, mais aujourd’hui, cela devient un peu plus accessible grâce à cette offre. Le Samsung The Frame de 85 pouces sorti au prix de 4 490 euros est désormais disponible à 1 919,20 euros.

Si vous voulez un téléviseur qui ne ressemble à aucun autre dans votre salon, Samsung a de quoi vous satisfaire. La gamme The Frame figure parmi les plus réussies sur le marché des TV. Le constructeur coréen mise en effet sur un design original capable d’embellir votre salon en toute discrétion, mais aussi sur une fiche technique complète pour combler les besoins des amateurs de cinéma et jeux vidéo. Et si vous êtes friands des écrans immenses pour avoir une ambiance cinéma chez vous, le modèle 85 pouces est aujourd’hui moins cher grâce à plus de 2 500 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir de ce TV

Une dalle QLED géante de 85 pouces

La compatibilité 4K, HDR 10+

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

L’OS Tizen

Lancé à 4 490 euros, le téléviseur Samsung The Frame QE85LS03A de 85 pouces s’affiche désormais à 2 399 euros sur le site d’Ubaldi, mais grâce à une ODR de 20 %, le géant TV QLED passe à 1 919,20 euros.

Un énorme TV qui se montre discret malgré tout

Le Samsung The Frame QE85LS03A dispose d’une diagonale de 85 pouces, soit 214 centimètres. Avec une telle taille, il faudra bien s’assurer d’avoir de la place et aussi suffisamment de recul pour profiter confortablement du TV. Cette diagonale donne l’impression d’être comme au cinéma, et offre une immersion totale dans votre salon.

L’avantage avec ce modèle, c’est qu’en dépit ses 85 pouces, il arrivera à se fondre dans le décor grâce à son design atypique. Ce téléviseur The Frame s’équipe d’un cadre autour de l’écran rappelant celle d’un tableau et transforme ainsi votre salon en un musée. Son cadre en bois produit une parfaite illusion, si vous accrochez le TV au mur. Lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pourrez afficher de nombreuses œuvres d’art de musée, ou afficher du contenu un peu plus personnel avec une clé USB qui contient toutes vos photos préférées.

Un TV complet

L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs. Ce modèle profite de la 4K Ultra HD et la compatibilité HDR10+ (mais pas HDR10) afin de fournir une belle finesse d’image. Ajoutez à cela l’intégration du processeur Quantum Processeur 4K, qui assurera la transformation et l’optimisation de l’ensemble des contenus en 4K UHD. Côté son, Samsung propose la technologie Adaptive Sound qui analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son et l’immersion.

Le TV QE85LS03A est adapté pour les consoles next-gen, car il intègre un port HDMI 2.1. Ainsi, il est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Ce dernier autorise l’affichage en 4K@120fps, et prend en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, et ALLM utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux.

Enfin, Samsung oblige, TizenOS est de la partie et permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur, tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify, etc. Sachez également que ce TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Pour les aficionados d’écran géant

Le modèle Samsung The Frame QE85LS03A prend énormément de place une fois installée, si vous souhaitez un écran avec une diagonale légèrement inférieur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K de 75 pouces (OLED, QLED ou Full LED) en 2022.

