Amazfit GTR 3 : cette montre connectée très endurante est plus abordable que jamais

La plupart des montres connectées du marché doivent être rechargées tous les soirs, mais ce n'est pas le cas de l'Amazfit GTR 3. De plus, elle coûte bien moins cher que la concurrence, la preuve grâce à cette offre sur Amazon qui fait passer le prix de 179 euros à seulement 129 euros.

Suite au succès de la classique Amazfit GTR 2, la marque a logiquement lancé dans à la fin de l’année dernière la nouvelle version canonique de sa montre phare, la GTR 3. Il s’agit d’un nouveau modèle qui ne lésine pas sur ses caractéristiques. Et même si elle constituait déjà un excellent rapport qualité-prix à sa sortie, elle se retrouve encore moins chère en ce moment avec 50 euros en moins sur son prix de base.

Ce qu’il faut savoir sur l’Amazfit GTR 3

Un écran AMOLED de 1,39 pouce

Un capteur SpO2 et un mode GPS

Jusqu’à 21 jours d’autonomie

Au lieu de 179 euros, l’Amazfit GTR 3 en couleur noire est affiché à 159 euros sur Amazon, mais un coupon promotionnel de 30 euros permet finalement d’obtenir cette montre connectée très endurante à seulement 129 euros sur Amazon. Pour le même prix, le modèle en coloris gris de la GTR 3 est aussi disponible.

Un design simple, mais élégant

L’Amazfit GTR 3

reprend le design circulaire et élégant de sa gamme. De ce fait, elle rappelle fortement les formes d’une Samsung Galaxy Watch par exemple. La GTR 3 garde portant ses propres caractéristiques comme un écran AMOLED rond de 1,39 pouce et une définition de 454 x 454 pixels donnant une moyenne 326 pixels par pouce.

Ses bordures sont également très fines pour ne laisser place qu’à l’écran aux bords incurvés, si bien qu’elle donne un effet très classieux une fois sur le poignet. Elle dispose par ailleurs de deux boutons physiques pour activer quelques fonctions modulables, dont un avec une couronne rotative. Elle a tout d’une montre connectée complète grâce à ses 50 cadrans pour afficher l’heure (évidemment) la date du jour et d’autres informations que vous aurez choisies en plus. Notez qu’elle est compatible avec l’assistant vocal Alexa en plus d’être certifiée 5 ATM . Elle dispose aussi d’une géolocalisation par GPS, d’un baromètre et un compteur du nombre de pas.

Un suivi de santé et sportif efficace

Le cœur de l’expérience de cette montre concerne avant tout le suivi de la santé et du sport. La GTR 3 est équipée de plusieurs capteurs pour notamment suivre la qualité du sommeil, le niveau de stress, mais aussi pour mesurer précisément le rythme cardiaque ainsi que l’oxygénation du sang (SpO2). Pour le sport, la montre propose plus de 150 modes pour traquer justement ses efforts, et les coloris brûlés en fonction de l’exercice choisi. Un mode GPS est également présent.

Jusqu’à 21 jours d’autonomie, qui dit mieux ?

C’est sans doute la feature la plus impressionnante de cette GTR 3 d’Amazfit : son autonomie crevant tous les plafonds. Avec sa batterie conséquente et son excellente gestion de l’énergie, elle est capable de fonctionner en mode classique pendant 21 jours (voir près de 30 jours avec la veille) avant de passer en mode économie d’énergie.

