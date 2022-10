Ce forfait mobile 120 Go va vous faire craquer, surtout avec son prix fixe après 1 an

Jusqu’à la semaine prochaine, Cdiscount Mobile propose un forfait de 120 Go à seulement 13,99 euros par mois sans que son prix augmente au bout d'un an.

Rien de tel qu’un opérateur mobile virtuel pour profiter d’un forfait mobile sans engagement avec une grosse enveloppe de données 4G sans dépenser une fortune tous les mois. C’est ce que propose en ce moment Cdiscount mobile avec un forfait mobile de 120 Go à un tarif très agressif, d’autant plus que celui-ci n’augmente même pas au bout d’un an.

Que propose ce forfait de Cdiscount Mobile ?

120 Go de données 4G en France, avec le réseau de Bouygues Telecom

Appels, SMS et MMS illimités

Toujours sans engagement

Jusqu’au 11 octobre 2022, le forfait de 120 Go de Cdiscount mobile est disponible à seulement 13,99 euros par mois. Un prix qui ne bougera pas, même après la première année.

Un forfait avec des Go à foison

Ce forfait mobile proposé par Cdiscount mobile ne lésine pas sur la quantité de données 4G : vous aurez donc droit, dès maintenant et même après la première année, à 120 Go de data. Une telle enveloppe vous permettra non seulement de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne, de regarder des contenus en streaming, mais aussi de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils. Sachez tout de même que si vous êtes un gros consommateur de données, le débit sera réduit au-delà de ces 120 Go, mais sans facturation supplémentaire. Outre ces Go, utilisables en France, vous aurez également droit à une enveloppe supplémentaire de 13 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM.

Des communications illimitées et un réseau de qualité

Ce forfait mobile intègre par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule limite, c’est de ne pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM. De plus, Cdiscount mobile étant un opérateur virtuel, l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

