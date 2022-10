Asus ROG Strix G15 : ce PC surpuissant (RTX 3080 + Ryzen 7) coûte 800 € de moins

Si vous cherchez un PC gaming ultra complet, Asus sera toujours une valeur sûre. Son ROG Strix G15, avec un Ryzen 7 et une RTX 3080, saura démontrer de hautes performances en jeu. Aujourd'hui, on le retrouve à partir de 1 999,99 euros, contre 2 799,99 euros habituellement.

En matière d’ordinateurs portables destinés au gaming, Asus figure en bonne place parmi les meilleurs constructeurs du marché. Avec sa gamme ROG Strix, le constructeur taïwanais propose des pc gamers puissants, tout en proposant un design soigné. La preuve avec son ROG Strix G15, avec AMD Ryzen 7-6800H, qui voit son prix fortement baisser grâce à une remise totale de 800 euros via un code promo.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus ROG Strix G15

Un écran de 15,6 pouces (WQHD, 165 Hz et 3 ms)

Un Ryzen 7 6800H couplé à une RTX 3080

16 Go de RAM + un SSD NVMe de 512 Go

Affiché à 2 799,99 euros, puis remisé à 2 299,99 euros, le PC portable Gamer Asus ROG Strix G15 est disponible en promotion à 1 999,99 euros en utilisant le code 300ASUS sur Cdiscount. Ce code est valable uniquement pour les membres Cdiscount à volonté.

Une machine taillée pour jouer en ultra

Avec ce modèle de la gamme ROG Strix, Asus propose une machine idéale pour les joueurs et joueuses qui privilégient la fluidité et les performances. Sa dalle IPS de 15,6 pouces affiche une définition WQHD avec un taux de rafraichissement à 165 Hz et un temps de réponse de 3 ms. S’ajoute à cela la technologie AMD FreeSync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Mais là où le Strix G15 brille vraiment, c’est par ses performances. On retrouve à l’intérieur de la bête un puissant processeur Ryzen 7-6800H cadencé de 3,2 GHz à 4,7 GHz couplé à une NVIDIA GeForce RTX 3080. Une véritable machine de guerre capable de faire tourner les derniers titres en date sous leur meilleur jour et sans accroc. Avec 16 Go de RAM, le laptop est à l’aise pour faire du multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, on retrouve un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter plus d’espace pour accueillir votre bibliothèque de jeu et surtout une dose de réactivité à l’ensemble du système.

Imposant, mais élégant

Pour cette catégorie de produit, il faut s’attendre à des dimensions imposantes. Ici le modèle Asus ROG Strix G15 pèse 2,3 kg sur la balance et fait 27 mm d’épaisseur, il est donc assez encombrant. Avec un look qui parvient à se démarquer sans être trop clivant, le Strix G15 profite d’un design travaillé, soigné et robuste.

Pour tenir la cadence, vous allez pouvoir compter sur la batterie de 90 Wh qui d’après le constructeur, permet de faire tenir le PC portable 12 heures. Il faudra revoir ce score à la baisse, puisque ne l’oublions pas, les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Il pourra tout de même récupérer la moitié de sa batterie en 30 minutes. Quant à la connectique, ce modèle est assez complet avec deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C, un port LAN, une entrée HDMI et une prise casque audio.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, voici notre test sur le Asus ROG Strix G15 (G513QR).

