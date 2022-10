Logitech MX Master 2S : cette référence de la souris bureautique est à -55 %

Logitech reste encore et toujours l'une des références côté périphérique PC/Mac de bureautique et sa célèbre Mx Master 2S est là pour le prouver. Cette dernière est proposée moins chère sur Amazon en passant de 109 euros à seulement 49,99 euros.

Avec l’émergence du télétravail, il est important d’investir dans du matériel fiable et durable. Une bonne souris, c’est la base si l’on ne peut pas se contenter du trackpad d’un laptop par manque d’ergonomie sur toute une journée. La Logitech MX Master 2S combine de nombreux atouts et surtout une qualité de fabrication inégalée. Elle est en ce moment en promotion sur Amazon pour le Prime Day avec l’un de ses meilleurs prix.

Que retenir de la Logitech MX Master 2S ?

Terriblement ergonomique

Molette de défilement rapide ou crantée

La qualité de fabrication Logitech

La fonction Flow très pratique

Au lieu de 109 euros, la souris Logitech MX Master 2S est aujourd’hui disponible à seulement 44,99 euros chez Amazon pendant la période du Prime Day.

Une référence de la souris sans fil

La Mx Master 2S est la dernière révision de la fameuse souris de Logitech, juste avant la MX Master 3. Malgré sa sortie déjà lointaine (2017), elle reste l’une des meilleures souris bureautiques du marché. Votre serviteur l’utilise d’ailleurs depuis quelques années sans aucun problème.

Elle a en premier lieu l’avantage de disposer de deux moyens de connexion sans-fil à un appareil : Bluetooth ou via un dongle USB. Dans les deux cas, la latence est presque imperceptible. Elle dispose d’ailleurs une précision à toute épreuve grâce à ses 4000 PPP (ou DPI) et son capteur Darkfield par Logitech qui permettent de l’utiliser dans diverses configurations : bureautique, jeu ou création. L’ergonomie est particulièrement travaillée, elle épouse bien la paume de la main et offre même un repose pouce permettant d’avoir la souris en main pendant plusieurs heures sans se fatiguer. La glisse est agréable sur toutes les surfaces, même si l’on conseille l’utilisation d’un tapis pour une meilleure accroche.

Une souris robuste qui a du flow

En déplacement, il est important de disposer d’une souris solide capable d’encaisser le moindre petit choc. C’est le cas de la MX Master 2S qui dispose d’un corps en plastique épais et de boutons fermes. D’ailleurs, elle en compte 7, tous configurables, avec beaucoup de possibilités de personnalisation, notamment grâce au logiciel Logitech Option. Côté molette, la principale propose 2 modes, l’un cranté, l’autre fluide, ce qui est bien pratique pour scroller une page web très rapidement d’un seul geste. La seconde molette se trouve à l’horizontale côté pouce et permet surtout de croller sur le côté, ce qui est très utile pour lire certains documents. Seule ombre au tableau, elle n’est pas malheureusement pas ambidextre, ce qui sera un problème pour les gauchers.

Mais la fonctionnalité qui fait la différence, c’est Flow. Avec cette dernière, on peut passer d’un ordinateur à l’autre automatiquement, sans avoir à appuyer sur un bouton. Tout est paramétrable via Logitech Options qu’il faut installer sur chaque ordinateur, puis de démarrer la configuration de la fonction Flow. Une fonction clé en main et ultra pratique que l’on ne retrouve encore nulle part ailleurs et pour des usages bien précis.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.