549 euros, c’est le super prix de l’Asus VivoBook S15 OLED doté d’un Ryzen 5

Avec Asus, vous avez la possibilité d’avoir un laptop performant doté d’un écran OLED pour pas cher. La preuve en est avec le VivoBook S15 OLED qui est actuellement à 549,99 euros contre 799,99 euros habituellement.

Les ordinateurs portables équipés de dalles OLED se démocratisent de plus en plus. Il faut dire que le constructeur Asus en est pour quelque chose, avec sa gamme VivoBook. Aujourd’hui il est même possible d’en acquérir un à un prix raisonnable, comme le VivoBook S15 OLED qui perd 250 euros de son prix. C’est un modèle complet, offrant une belle qualité d’image, mais aussi de bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 5. Si vous attendiez une baisse de prix pour craquer, c’est le moment idéal.

L’Asus VivoBook S15 OLED, c’est quoi ?

Une dalle OLED de 15,6 pouces en FHD

Le combo Ryzen 5 + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une autonomie d’une journée

Au lieu d’un prix barré à 799,99 euros, le PC portable Asus VivoBook S15 OLED (S533UA-L1216T) est en ce moment en promotion à 549,99 euros sur le site Rue Du Commerce.

Un laptop bien fini, avec en prime une dalle OLED de qualité

D’abord introduit sur sa gamme premium, ZenBook, Asus propose à présent la technologie OLED sur ses VivoBook. Ici le modèle S15 OLED (S533) dispose d’une dalle OLED. Elle affiche une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, avec des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. En plus de procurer une bonne qualité d’image, il offre un cadre fin et un rapport screen-to-body de 85 % pour une expérience visuelle plus immersive.

Cette dalle s’accompagne aussi d’une conception élégante. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui délivre un design sobre et élégante très réussie. Et malgré sa dalle de 15,6 pouces, ce laptop prend peu de place avec son épaisseur de 1,8 cm et son poids de moins de 1,8 kilo. Il se glissera assez facilement dans un sac et sera le compagnon de route idéal. Avec son look discret et son châssis tout en finesse, ce VivoBook n’est pas pauvre en connectique, on retrouve un port USB-C, un port HDMI 1.4, un port USB 3.2 Gen 1, deux ports UBC 2.0 Type A, et la présence d’un lecteur de carte Micro-SD et une prise jack vient compléter le tout.

Une configuration solide

Le constructeur taïwanais n’a pas délaissé la fiche technique de son ultrabook. On retrouve une puce AMD Ryzen 5 5500U pouvant monter jusqu’à 4.0 GHz, 8 Go de RAM au format LPDDR4X et un stockage de 512 Go en SSD via un module NVMe. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, que ce soit pour de la bureautique ou bien pour faire tourner des applications plus poussées. En revanche, il sera très vite limité pour une utilisation poussée en gaming. Il intègre tout même un chipset graphique AMD Radeon RX Vega 7, qui permet tout de même de faire tourner quelques jeux eSport et 2D de manière très correcte — de quoi ravir certains joueurs occasionnels. Les connexions sans fils sont quant à elles assurées par la présence du Wifi 6 et du Bluetooth 5.0.

Avec tous ces éléments, le laptop se montre assez endurant car avec sa batterie l’appareil, est capable de tenir environ 9 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Toutefois ce modèle, ne propose malheureusement pas la charge rapide.

