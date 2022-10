Ce PC portable performant avec écran 165 Hz et RTX 3070 coûte 455 € de moins

Si vous cherchez un laptop performant pour vos sessions gaming, le Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est un bon deal. Il intègre une RTX 3070, pour faire tourner tous les jeux AAA du moment, le tout à 1 199,99 euros contre plus de 1 650 euros sur Cdiscount.

Pour faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands sans problème, le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) a tout ce qu’il faut pour tenir la cadence. Avec son écran rafraîchi à 165 Hz, sa RTX 3070 et son processeur Ryzen 5 couplé à 16 Go de mémoire vive, il est suffisamment puissant pour répondre aux exigences des gamers. Et Cdiscount baisse son prix de près de 28 % aujourd’hui.

L’essentiel à retenir du Lenovo Legion 5

Une dalle de 15,6 pouces FHD à 165 Hz

Une RTX 3070 associée à un Ryzen 5 (5600H)

Un SSD NVMe de 512 Go + 16 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré à 1 654,77 euros, le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) se trouve actuellement en promotion à 1 199,99 euros sur Cdiscount. En procédant à l’achat, vous pouvez également obtenir le jeu Marvel’s Spider-Man Remastered gratuitement via cette offre.

Un écran ultra-fluide, et une configuration musclée pour jouer

Avec le Legion 5 (15ACH6H) de Lenovo, les performances sont aux rendez-vous. Il comprend un processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 16 Go de RAM, avec une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070. Autant vous dire que cette configuration peut facilement faire tourner les jeux gourmands du moment, y compris avec un niveau de graphismes élevé. Un SSD de 512 Go complète la fiche et assurera plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits par rapport à un disque dur classique.

Vous pourrez aussi compter sur une dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition Full HD qui propose une fréquence de rafraîchissement élevée de 165 Hz. C’est un atout non négligeable qui promet une excellente fluidité en jeu avec des images nettes et sans latences. Bien sûr, ce laptop peut tout aussi bien convenir pour faire du multitâche poussé en bureautique ou de la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Un design imposant, mais transportable

Orienté gaming, le Lenovo Legion 5 fait quelques efforts, sur le design et propose un look élégant et minimaliste par rapport à d’autres concurrents. En revanche, ses dimensions et son poids le rendent imposant, mais le PC portable reste facilement transportable. Son châssis robuste laisse découvrir une connectique complète, avec deux ports USB-C, trois ports USB A, un port HMDI, une prise LAN et une prise casque audio.

Enfin, pour la partie autonomie, le constructeur annonce jusqu’à 7 heures d’autonomie avec sa batterie de 60 Wh. Un chiffre qui peut varier en fonction de votre utilisation, on sait que les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming. À noter que ce dernier tourne sous Windows 11.

