Lenovo IdeaPad 3 : ce bon Chromebook n’est qu’à 299 € grâce à cette offre

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 est idéal pour celles et ceux qui souhaitent une machine efficace et peu coûteuse. Il est d’ailleurs plus abordable aujourd’hui en passant de 599 euros à son lancement, à 299 euros seulement sur Amazon.

Les Chromebook, ces ordinateurs portables peu onéreux, sont plus performants et mieux finis qu’auparavant. Une évolution positive qui les rend plus recommandables, surtout grâce à l’interface ChromeOS. Ce système d’exploitation est rapide et simple à utiliser, mais peut aussi lancer des applications Android. Le Lenovo IdeaPad 3 (15IJL6) en profite, et est une machine idéale pour de la bureautique ou de la consommation de médias, qui perd 300 euros de son prix initial aujourd’hui.

L’essentiel à retenir du Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

De belles finitions et un format compact

L’interface ChromeOS : fluide et intuitive

Une autonomie d’une journée

Lancé au prix de 599 euros et habituellement disponible à 349,99 euros sur Amazon, le Lenovo IdeaPad 3 Chromebook (15IJL6) voit son prix baisser à seulement 299 euros.

Une machine polyvalente

Le Chromebook IdeaPad 3 de Lenovo est un PC portable milieu de gamme, propulsé par l’OS de Google. La conception est réussie, avec un châssis en aluminium solide et compact, grâce à ses 18 mm d’épaisseur et son poids de seulement 1,6 kg. Son écran de 15,6 pouces profite d’une définition Full HD qui est idéale pour visionner vos contenus. Cette dalle a la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette, mais si certains Chromebook disposent d’une charnière à 360°, ce n’est pas le cas de celui-ci.

Pour celles et ceux qui sont régulièrement en déplacement, ce Lenovo se montre assez endurant pour tenir une journée puisque le constructeur annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie. Ce chiffre peut varier en fonction bien évidemment, mais dans l’ensemble vous devriez passer peu de temps à le recharger. Même la connectique est assez généreuse : on retrouve un port USB-C, deux ports UBS-A, un port HDMI, un emplacement pour carte SD et une prise casque audio.

Avec l’écosystème ChromeOS

Lenovo fait le choix d’intégrer une puce Intel à son IdeaPad 3 : le Celeron N4500 avec 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus performante, mais cette configuration suffit amplement pour les besoins du quotidien, que ce soit pour une utilisation scolaire et/ou professionnelle, et promet une expérience fluide et de qualité sous ChromeOS.

À propos de ChromeOS, ce système d’exploitation made by Google mise sur sa simplicité et son efficacité. On est face à une interface épurée et centrée autour du Play Store pour télécharger directement des applications. La synchronisation avec son compte Google se fait facilement (Gmail, Gsuite, Workspace, Drive, etc.) afin que l’on retrouve tout son environnement de travail en quelques clics. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix et Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify, Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité. Quant au stockage, vous aurez seulement 64 Go d’espace, mais qui peut être étendu avec la présence de lecteur de carte mémoire MicroSD.

