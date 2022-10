Single Day : on connaît déjà les meilleures affaires et codes promo d’AliExpress

Du 1er au 13 novembre prochain se tiendront les Single Day sur AliExpress, une période emplie de promotions sur de nombreux produits, tech ou non. Bonne nouvelle : on connaît déjà les bons plans sur les produits les plus intéressants.

Cette année, AliExpress anticipe la fête chinoise du Single Day, habituellement organisée le 11 novembre, et donnera le coup d’envoi des festivités le 1er novembre à 8 heures. Le site d’e-commerce a choisi de casser les prix avant l’heure et promet des réductions pouvant atteindre 90 % sur des produits tech de marque. De nombreux bons plans sont attendus avec, au programme, des smartphones, des bracelets connectés, des écouteurs sans-fil, ou encore des robots aspirateurs.

Mais profiter au mieux de ces promotions requiert un minimum de préparation. On vous explique comment ne pas passer à côté des meilleurs bons plans d’AliExpress lors de ce Single Day.

Un aperçu des meilleures offres

De nombreux produits tech seront à prix mini lors des Single Day, qui se tiendront sur le site AliExpress du 1er novembre à 8 heures au 13 novembre à 7h59. Pour optimiser ses chances de réaliser de bonnes affaires, le mieux est encore d’anticiper. Nous vous proposons de découvrir, en avant-première, notre première sélection des meilleures réductions à venir à compter de lundi prochain sur les produits tech :

Des réductions de prix dès 50 euros d’achats

AliExpress ne limitera toutefois pas ses promotions à quelques références. Dès 50 euros d’achat, une série de codes promos seront applicables sur l’ensemble du site de l’e-commerçant. Ce dernier accordera notamment une remise immédiate de 10 euros par tranche de 100 euros d’achat :

Avec le code D11FR10 ou FR10 , obtenez 10 euros de remise dès 100 € d’achat

ou , obtenez 10 euros de remise dès 100 € d’achat Avec le code D11FR20 ou FR20 , obtenez 20 euros de remise dès 200 € d’achat

ou , obtenez 20 euros de remise dès 200 € d’achat Avec le code D11FR30 ou FR30, obtenez 30 euros de remise dès 300 euros d’achat

Préparez votre panier à l’avance

Les périodes de soldes sont généralement synonymes de ruées vers les meilleures affaires du moment. Sur internet comme en magasin, les stocks ne sont pas inépuisables et il peut être frustrant de passer à côté de bons plans par manque de rapidité.

Une bonne organisation est indispensable pour réaliser des achats malins. Tout commence par le repérage, la veille de l’évènement ou même quelques jours avant. Une fois les coups de cœur identifiés, nous vous recommandons de les mettre directement dans votre panier. Le site internet d’AliExpress présente la particularité de le conserver pendant plusieurs jours et donc de n’avoir plus qu’un seul clic à réaliser le jour J.

Dès que les Single Day débuteront le 1er novembre à 8 heures, le prix de chaque produit mis dans votre panier sera mis à jour automatiquement et il ne vous restera plus qu’à ajouter le code promo adéquat pour profiter de la remise supplémentaire. En étant aussi réactif, vous limitez les risques de faire face à des ruptures de stock.

Et pour vous faciliter encore plus le paiement, AliExpress propose exceptionnellement, du 1er au 13 novembre et pour toute commande de plus de 30 euros, un règlement en 3 ou 4 fois sans frais grâce à PayPal, Oney et Klarna.