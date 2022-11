Ce TV OLED Philips 55 pouces, avec Ambilight, est à un super prix en ce jour férié

Le TV Philips 55OLED856 cumule un grand nombre de compatibilités qui le rendent idéal pour celles et ceux qui veulent monter en gamme niveau qualité d'affichage. En ce moment, il est même disponible en promotion : son prix passe ainsi de 1 499 euros à 1 099 euros chez Darty et à la Fnac.

Le TV Philips 55OLED856 a beau être ne pas être une référence récente, ce modèle figure encore aujourd’hui parmi les meilleurs téléviseurs dotés de la technologie OLED. Les compatibilités sont en effet nombreuses, que cela soit au niveau de l’image ou au niveau des capacités en jeu, sans oublier la fonction Ambilight qui permet à la marque de se démarquer. En ce moment, ce modèle est encore plus recommandable puisqu’il profite d’une baisse de prix non négligeable.

Ce qu’il faut retenir du TV Philips 55OLED856

Une dalle OLED de 55 pouces

La fonction Ambilight sur 4 côtés

Un TV compatible HDMI 2.1

Lancé à 1 799 euros, puis souvent affiché à 1 499 euros, le TV Philips 55OLED856 est désormais vendu à 1 099 euros chez la Fnac. Il suffit d’appliquer le code FNAC100 avant de procéder au paiement.

Un TV qui offre une bonne immersion

Comme c’est souvent le cas pour les TV Philips, le modèle 55OLED856 adopte un design élégant grâce à son cadre métallique argenté tout en finesse. Son socle respire la solidité, mais son aspect un peu imposant limitera peut-être les possibilités de glisser une barre de son en dessous. Autrement, ce modèle affiche une diagonale confortable de 55 pouces, qui sera tout à fait adaptée aux pièces moyennes.

Mais ce qui permet aux TV Philips de se démarquer de la concurrence au niveau de leur design, c’est bien l’Ambilight, cette technologie propre à la marque néerlandaise. Si elle paraît un peu gadget pour certains, elle peut réellement faire son petit effet dans un intérieur. Concrètement, le TV Philips 55OLED856 peut projeter un halo coloré sur le mur derrière l’écran grâce à un système de barres lumineuses installées au dos. Cette technique permet de donner plus de profondeur à l’image visionnée puisque les couleurs projetées s’adaptent au programme diffusé. Une manière de renforcer considérablement l’immersion, en plus de profiter d’une ambiance chaleureuse.

Un TV idéal pour les films… ainsi que pour le jeu vidéo

Côté affichage, le TV Philips 55OLED856 embarque, comme son nom l’indique, une dalle OLED, qui promet donc des noirs profonds, des contrastes infinis, une bonne luminosité et des couleurs bien vives. Soit la meilleure qualité d’affichage qu’il est possible de trouver aujourd’hui sur le marché. Outre sa définition 4K, le modèle proposera aussi les compatibilités HDR10+ et Dolby Vision côté image, mais aussi une émulation Dolby Atmos pour un son vaste et immersif qui remplit toute la pièce. Notez d’ailleurs que cette TV dispose de la technologie DTS Play-Fi, qui vous permet de connecter plusieurs enceintes compatibles dans n’importe quelle pièce de votre domicile. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une excellente qualité d’image à tout moment. Autrement, cette Smart TV intègre l’OS Android TV, ce qui fait que vous aurez accès à toutes les applications phares, comme les plateformes de streaming, mais aussi aux assistants Google et Alexa pour toutes vos requêtes vocales.

Enfin, si le TV est idéal pour regarder des films, séries et autres programmes avec des images bien détaillées, cette référence de Philips sera tout aussi adaptée aux joueuses et aux joueurs qui détiennent une console next-gen à la maison, puisque le TV prend en charge le HDMI 2.1, qui autorise l’affichage en 4K@120 fps, ainsi que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), qui combat le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing lors des sessions de jeu. Pour couronner le tout, le TV propose un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour maximiser la fluidité des images, ainsi qu’une compatibilité avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync.

La concurrence de Philips

Si vous souhaitez comparer le TV Philips 55OLED856 avec d’autres références présentes sur le marché avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K OLED en 2022.

