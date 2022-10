Ce PC portable de 15 pouces avec un Ryzen 5 est 200 € moins cher qu’avant

Pour s'équiper d'un PC portable sans trop creuser son budget, mieux vaut miser sur le milieu de gamme, mais sans pour autant négliger les performances. Le Lenovo IdeaPad 3 réussit à satisfaire cette attente, et c'est d'autant plus le cas actuellement puisqu'il bénéficie d'une bonne promotion : chez E.Leclerc, ce modèle est disponible à 449 euros au lieu de 649 euros.

Certains PC portables de milieu de gamme proposent une fiche technique efficace et idéale pour celles et ceux qui recherchent une machine simple pour le télétravail sans pour autant débourser une fortune. C’est ce qu’offre le Lenovo IdeaPad 3 15ALC6, doté d’une puce puissante AMD qui promet de belles performances au quotidien. En ce moment, il est même moins cher qu’auparavant puisqu’on peut le trouver à moins de 450 euros.

Le Lenovo IdeaPad 3 en quelques mots

Un design solide et compact

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Le combo Ryzen 5 + 8 Go de RAM + SSD de 256 Go

Habituellement proposé aux alentours de 649 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 est désormais disponible à 449 euros chez E.Leclerc.

La version 14 pouces du Lenovo IdeaPad 3 est également disponible en réduction, à 429 euros au lieu de 549 euros chez Darty.

Un PC portable léger et sobre

Avec sa conception fine et compacte, le laptop Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 est idéal pour le télétravail, mais aussi pour le travail en mobilité. Avec son épaisseur de seulement 2 cm et son poids de 1,65 kg, le PC portable pourra tout à fait être transporté sans difficulté. Ce dernier embarque par ailleurs une dalle LCD Full HD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale tout à fait confortable pour ouvrir plusieurs onglets et pour que chaque information à l’écran soit bien visible sans pour autant y coller son nez. Le tout est également encadré de très fines bordures, et d’un châssis métallique sobre tout en finesse. Et pour réduire la fatigue oculaire et maximiser le confort visuel, Lenovo a pensé à intégrer la technologie Eye Care, qui réduit les émissions de lumière bleue.

Des performances suffisantes pour plusieurs usages

Côté performances, le Lenovo IdeaPad 3 embarque une puce AMD Ryzen 5 5500U, cadencée à 2,1 GHz (boost jusqu’à 4 GHz) et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le laptop promet une belle puissance, que ce soit pour de la bureautique, de la navigation web ou pour faire tourner quelques applications plus gourmandes. Notons aussi la présence d’un SSD de 256 Go qui, en plus de proposer une capacité de stockage considérable, permettra d’accélérer les lancements de votre machine et réduire les temps de chargement. L’IdeaPad 3 sera aussi capable de rester silencieux grâce à des améliorations mécaniques du flux d’air et à des capacités thermiques intelligentes.

Enfin, au niveau de l’autonomie, le constructeur promet une durée d’utilisation d’un peu plus de 7 heures, mais tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages. Côté connectique, le Lenovo IdeaPad 3 sera plutôt complet avec trois ports USB, dont un USB-C, un port HDMI et une prise combo casque/micro.

