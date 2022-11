Ce pack home cinéma Samsung vous offre une un rendu audio 5.1 pour 179 € seulement

Bien mieux que la plupart des haut-parleurs intégrés dans un TV, la barre de son Samsung HW-B450 offre une bonne puissance sonore. Et pour une meilleure immersion, elle est proposée avec un kit d’enceintes pour 179 euros au lieu de 349 euros initialement.

La partie audio est souvent le point noir des téléviseurs, et cela même avec les plus récents. Heureusement, les barres de son peuvent régler ce souci et offrir aux utilisateurs et utilisatrices une expérience proche du cinéma. Et ça tombe bien puisqu’actuellement, un e-commerçant français propose la barre de son Samsung HW-B450 accompagnée d’un kit d’enceintes, pour profiter d’une configuration home cinema 5.1, à un prix vraiment bas grâce à cette offre.

Que contient ce pack Samsung ?

Une barre de son + caisson de basse

Avec en prime 3 enceintes arrière

Pour un rendu 5.1

Au lieu d’un prix barré à 349,99 euros, la barre de son Samsung HW-B450 avec un kit d’enceintes arrière SWA-9100S est remisée à 279 euros, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 10 janvier 2023, le tout revient à 179 euros seulement. Les membres Cdiscount à Volonté peuvent même l’obtenir 25 euros moins chers avec le code promo 25D299CD.

Comme au cinéma, mais à la maison

Pour profiter de vos films et séries dans de bonnes conditions, la barre de son Samsung HW-B450 assure un rendu sonore 2.1, comporte 3 haut-parleurs et affiche une puissance totale de 270 W. Elle propose un effet surround qui renforce l’immersion et, est accompagné d’un caisson de basse sans fil, qui délivre des basses encore plus profondes et promet une meilleure retransmission des sons graves notamment grâce au mode « Bass Boost ».

Si la technologie DTS:X n’est pas de la partie, on pourra tout de même profiter du son vaste et riche du Dolby Atmos grâce à l’ajout du kit d’enceintes arrière SWA-9100S sans fil. L’ensemble pourra vous faire profiter d’une installation home cinéma 5.1 pour une expérience comme dans les salles obscures.

Des fonctions pour apprécier vos contenus dans les meilleures conditions

Une fois associée à votre TV, la barre de son de Samsung est capable d’améliorer le son en fonction du contenu que vous regardez grâce à la technologie Adaptative Sound. L’expérience sonore est donc optimisée, que vous regardiez un film d’action, un match de sport, un concert, etc. Samsung a également pensé aux joueuses et joueurs en intégrant un mode « Jeu Pro ». D’autres modes sont aussi de la partie pour faire ressortir les dialogues.

Côté connectivité, elle est compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus. Quant à la connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, mais pas de port HDMI sur cette barre de son.

