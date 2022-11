Annoncé en grande pompe le 14 avril 2021, le Sony Xperia 1 III continue à faire parler de lui jusqu'à maintenant, notamment grâce à son prix qui a énormément baissé. À sa sortie, le flagship du constructeur japonais était à 1 299 euros, mais aujourd'hui on le trouve à 899 euros sur Amazon.

Sony a longtemps teasé le Xperia 1 III avant de le présenter au public. Le géant japonais n’avait pas tari d’éloges pour son flagship à l’époque et le moins que l’on puisse dire est que le smartphone ne laisse pas indifférent, bien que le prix de lancement pouvait rebuter le grand public. Mais, en ce moment, il devient bien plus accessible grâce à une ristourne de 400 euros sur ce petit bijou de technologie.

Des caractéristiques solides pour le Sony Xperia 1 III

Un format cinéma 21:9

Un écran 4K HDR OLED à 120 Hz

Un Snapdragon 888 toujours performant

Commercialisé à 1 299 euros en 2021, actuellement, le Sony Xperia 1 III est disponible en promotion à 899 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Sony Xperia 1 III. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony Xperia 1 III au meilleur prix ?

Un écran performant au format peu commun

Si la concurrence se normalise aux formats classiques 20/9 et 19/9, Sony a choisi un ratio différent pour ses smartphones et c’est donc du 21:9 que l’on retrouve sur le Xperia 1 III. Ce choix fait que l’écran de 6,5 pouces parait immense à l’usage. Cela permet aussi une meilleure immersion lors des sessions de jeu, du streaming ou d’utilisation normale du smartphone. De plus, la technologie CinemaWide apporte confort et qualité à l’ensemble.

Généralement, les flagships ont la réputation de peser assez lourd. Cependant, celui du géant nippon affiche seulement 186 grammes sur la balance. C’est un poids plutôt léger pour ce segment de smartphones. Dans la vie de tous les jours, les utilisateurs n’auront aucun mal pour le manipuler. Et pour préserver cette bête technologique de rayures intempestives, Sony le dote du Corning Gorilla Glass Victus.

Un flagship pensé pour les geeks

Sony ne s’en cache pas, son Xperia 1 III a été conçu pour répondre aux attentes des technophiles. Le téléphone embarque ainsi le SoC Snapdragon 888 pour tirer le meilleur parti d’Android Stock. Sur les principaux benchmarks, le smartphone affiche des scores corrects même si le 8 Gen 1 de Qualcomm fait mieux. Le Sony Xperia 1 III offre d’ailleurs un clin d’œil aux puristes de la PlayStation, car le smartphone est optimisé pour le remote play et peut accueillir aussi bien une DualShock de la PS4 qu’une DualSense de la PS5. Et si la plupart des constructeurs suppriment le port microSD pour étendre le stockage, ce n’est pas le cas de Sony qui l’autorise jusqu’à 1 To.

Pour la photo, Sony s’est associé avec Zeiss pour mettre en avant la qualité photo de ce smartphone qui compte trois capteurs de 12 mégapixels. Le capteur principal, l’ultra grand-angle et le téléobjectif font le travail avec des photos correctes, même dans des conditions un peu difficiles. Les algorithmes sont particulièrement réactifs pour proposer les meilleurs clichés. Mais ce qu’on apprécie surtout, c’est son mode Pro qui permet de simuler un véritable appareil photo, pour régler soi-même l’ISO ou autre.

Si vous voulez en savoir davantage, notre équipe a fait un test complet sur le Sony Xperia 1 III.

À la recherche du flagship suprême de 2022 ?

S’il existe une myriade de constructeurs de smartphones, un petit nombre peut se vanter de produire des flagship ultra premium. Pour les découvrir, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme en 2022 sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.