La trottinette endurante Ninebot F40E est bien moins chère lors du Single Day (-40%)

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique, la Ninebot Segway KickScooter F40E a de sérieux atouts pour vous convaincre, d'autant plus qu'il est possible de la trouver à un très bon prix aujourd’hui : 379,77 euros au lieu de 649 euros de base.

La Ninebot KickScooter F40E est l’un des nombreux modèles de trottinette électrique du constructeur Segway. Elle a l’avantage de proposer une autonomie jusqu’à 40 km, un bon confort de conduite, ainsi qu’un puissant moteur pour affronter les pentes lors de vos trajets. Et la bonne nouvelle, c’est qu’à l’occasion du Single Day, elle coûte 270 euros de moins par rapport à son prix de lancement.

Les points forts de la KickScooter F40E

Une conception soignée et solide

Un moteur puissant de 350 W (vitesse 25 km/h, même pente à 20 %)

Et une autonomie qui monte jusqu’à 40 km

Affichée à 649 euros sur le site officiel, la trottinette électrique Ninebot KickScooter F40E by Segway se négocie à un meilleur prix pour le Single Day. Avec un coupon vendeur et le code FR80, elle tombe à 379,11 euros sur AliExpress.

Une trottinette à la fois élégante et robuste

Si esthétiquement, la Ninebot Segway KickScooter F40E ne se démarque pas de la concurrence, son look sobre avec une légère touche de couleur orange au niveau des câbles fait son effet. Grâce à sa certification IPX5, elle est en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures. Et son cadre en acier et carbone lui confère une meilleure durabilité et assure expérience de conduite plus stable, pour ne pas à se soucier des obstacles ou des routes accidentées.

C’est d’ailleurs les pneus de 10 pouces, qui permettent d’assurer une conduite confortable et plus douce. Ils s’équipent même d’une couche de gelée supplémentaire placée à l’intérieur, pour réduire les risques de crevaison. De plus, il y a 2 freins, un frein avant électronique et un frein à disque arrière pour plus de sécurité et de stabilité.

La trottinette offre aussi un bon confort grâce à son plateau large de 7 pouces, mais son poids affiche quand même 17,1 kilos sur la balance. Elle a toutefois doté d’un système pliable facile et rapide pour être facilement emmenée dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture.

Puissante et endurante pour faciliter vos trajets

Avec son moteur de 350 W, on atteint facilement la vitesse maximale de 25 km/h, la limite légale française pour une utilisation sur route. Cette puissance permet aussi de gravir plus facilement les côtes qui s’élèvent à 20 %, pour ce modèle. La trottinette est maniable et promet une belle stabilité, et dispose de 3 modes de conduite : éco, standard et sport. La marque a même pensé à intégrer un mode marche, pour marcher à côté de votre trottinette. Vous pouvez bien sûr changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Pour assurer vos trajets du quotidien, cette trottinette table sur une autonomie de 40 km. Celle-ci est bien évidemment amenée à varier, car cela dépendra de votre utilisation : si vous roulez à la vitesse maximale tout en roulant sur des côtes, la trottinette risque de tenir moins longtemps. Néanmoins, vous pourrez compter entre 25 et 35 km d’autonomie, ce qui reste dans la moyenne pour tenir durant votre trajet que ce soit au petit matin ou de nuit.

Pour une meilleure visibilité la nuit tombée, la trottinette dispose d’une lumière LED qui éclaira le chemin devant vous et vous rendra parfaitement visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler.

