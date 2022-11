Le puissant Samsung Galaxy Book 2 Pro doté d’un i5 12e gen est à -30 %

Il est essentiel de choisir un PC portable facilement transportable, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail. Le Samsung Galaxy Book 2 Pro répond à tous ces critères et se trouve à 999,99 euros contre 1 399,99 euros.

Le géant sud-coréen a récemment sorti une nouvelle gamme de PC portables. Parmi eux, on a le Galaxy Book 2 Pro, un laptop qui mise avant tout sur sa finesse et sa bonne autonomie pour être amené partout sans soucis. C’est un ordinateur portable qui profite également du processeur Intel de 12e génération afin de proposer de bonnes performances au quotidien. Il a de sérieux atouts, surtout maintenant qu’il perd 400 euros de son prix.

Les avantages du Galaxy Book 2 Pro

Un laptop ultra léger et fin

Un écran AMOLED de 13,3″ en FHD

Combo i5 de 12e gen + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Sans oublier une autonomie musclée

Avec un prix barré à 1 399,99 euros, le Samsung Galaxy Book 2 Pro (i5-12e gen, 8 Go de RAM et 512 Go SSD) coûte actuellement 400 euros de moins et s’affiche à 999,99 euros chez la Fnac, mais aussi Darty et le site Amazon.

Un laptop au design réussi

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro impressionne par son design ultra-fin d’une épaisseur de 1,12 cm seulement, pour un poids qui s’élève à moins de 900 grammes. Un modèle idéal à transporter partout avec soi, donc. Au niveau de son châssis, on découvre avec surprise une connectique généreuse pour ses petites dimensions : un port USB 3.2, un port USB Type C, un port Thunderbolt 4 ainsi qu’un port HDMI.

Autrement, le Galaxy Book 2 Pro se dote d’un écran AMOLED de 13,3 pouces, affichant une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels). Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. L’écran se limite d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est assez dommage, quand d’autres concurrents comme Asus proposant au moins du 90 Hz.

Une configuration musclée

Ce PC portable Samsung a le mérite d’avoir une fiche technique bien fournie et puissante. Sous le capot, on retrouve ici un processeur Intel de 12e génération, le i5 1240P cadencé à 1,2 GHz (jusqu’à 4,4 GHz en boost). Avec cette configuration, le laptop sera capable de faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème.

Vous pourrez même jouer à certains jeux vidéo récents — à condition de ne pas être trop regardant sur le nombre de FPS. Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go (NVMe), ce qui assurera une fluidité excellente, y compris pour faire du multitâche sans accroc. Sachez également qu’il est compatible avec le WiFi 6.

Enfin, pour vous aider à rester productif tout au long de la journée vous allez pouvoir profiter pleinement des capacités de cet ultraportable. Avec sa batterie de 63 Wh, il peut tenir facilement une journée loin d’une prise, ce qui reste largement suffisant. Une fois votre batterie vidée, vous pourrez compter sur la recharge à 65W en Power Delivery pour redonner de l’énergie à votre ordinateur.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Samsung Galaxy Book 2 Pro (2022).

