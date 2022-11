549 € pour un TV Samsung 4K QLED de 55 pouces : c’est le super deal du jour !

Pour regarder vos films et séries préférés dans de bonnes conditions, ce téléviseur QE55Q60A 2021 de Samsung est tout choisi. Il propose une belle qualité d’images, et voit son prix chuter à seulement 549,99 euros chez Cdiscount.

Samsung est un spécialiste du QLED, et même si le constructeur coréen s’est récemment lancé dans l’OLED sur le marché des TV, ses téléviseurs Quantum Dot sont parmi les meilleurs de cette catégorie. Le modèle QE55Q60A de 2021 n’est fait tout de même quelques concessions par rapport à ses successeurs, mais il embarque presque toutes les dernières technologies d’affichage pour un prix encore plus contenu grâce à cette offre.

Les caractéristiques techniques du Samsung QE55Q60A

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible HDR, HDR 10+ et HDR HLG

L’OS Tizen compatible AirPlay et avec la majorité des apps de SVOD

Vendu au départ à 769 euros, le téléviseur Samsung QE55Q60A 2021 est désormais au prix de 549,99 euros sur le site de Cdiscount.

Le savoir-faire de Samsung à petit prix

Même si le modèle QE55Q60A n’est pas celui de cette année, ce TV Samsung a tout de même plusieurs arguments à faire valoir. Il adopte un design soigné quasi borderless, souligné par son cadre métallique. Le TV profite d’ailleurs d’une diagonale de 55 pouces qui est confortable pour regarder ses séries et films dans de bonnes conditions. La dalle QLED vient renforcer le tout offrant une qualité d’image réaliste avec un large panel de couleurs.

Le téléviseur profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), mais aussi des compatibilités avec les normes HDR10, HDR10+, HLG (mais pas de Dolby Vision), pour une expérience comme au cinéma. Côté son, on retrouve l’OTS (Object Tracking Sound), un système audio qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle et qui va reproduire le son là où l’action se passe. Cette gamme est compatible avec la technologie Q-Symphony, pour un meilleur effet surround.

Tizen OS : une interface travaillée

Samsung oblige, TizenOS est toujours de la partie et permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur, tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify, etc. Sachez également que ce TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

Enfin, s’il n’est pas taillé exclusivement pour les gamers, c’est aussi et surtout puisqu’il s’agit là d’une dalle 50 Hz. Ce modèle ne pourra donc pas afficher vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, d’autant plus que ses ports HDMI sont en 2.0. En revanche, Samsung n’a pas oublié les joueurs avec son système Ultrawide GameView, une technologie qui permet de basculer le format aux ratios 21:9 ou 32:9 pour proposer un affichage plus large susceptible de renforcer l’immersion en utilisation jeu et d’améliorer les performances du joueur. On trouve également la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence.

