Difficile de résister à ce réveil connecté de Lenovo avec 60 % de réduction

Annoncé pour la première fois lors du Mobile World Congress 2021, le Lenovo Smart Clock 2 a été lancé officiellement l'été de la même année. Si le réveil connecté était vendu à 69,99 euros à ses débuts, son prix est bien plus intéressant aujourd'hui avec promotion qui le fait passer à seulement 27,99 euros.

C’est à travers la gamme Smart Clock que Lenovo développe ses réveils intelligents. Le Lenovo Smart Clock 2 en est la deuxième mouture. Facile à prendre en main, cet assistant vocal avec écran tactile se négocie actuellement avec une réduction de 60% de son prix de lancement.

Les points clés du Lenovo Smart Clock 2

Design compact

Écran LCD de 3,9 pouces

L’interface Android facile à utiliser

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Lenovo Smart Clock 2 est maintenant disponible en promotion à 27,99 euros chez Boulanger.

Si vous voulez une alternative plus abordable, il y a aussi le Smart Clock Essential à seulement 17,99 euros chez Boulanger.

Android est à l’œuvre

Pour mener à bien ses tâches, Lenovo dote son réveil intelligent de 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Sous Android 10, l’assistant vocal dispose de haut-parleurs en façade et de microphone numérique intégrés de meilleure facture que le premier du nom. Les informations essentielles comme la météo, l’heure et la date sont clairement visibles sur le lumineux écran LCD de 10,16 cm, équipé d’un capteur de luminosité. Vous pourrez même lancer des vidéos sur YouTube, ou de la musique via Spotify, par exemple.

Avec le Lenovo Smart Clock 2, vous mettez la main sur votre emploi du temps. Le radio/réveil vous rappellera des évènements importants comme les réunions, vous informera sur vos tâches prioritaires et exécutera avec ponctualité toutes vos commandes. Prononcez OK Google, formulez votre requête et l’assistant se charge du reste. Vous pourrez également gérer vos objets connectés, si vous en avez.

Polyvalent, pratique et compact

Le Lenovo Smart Clock 2 affiche une dimension de 2,37 x 21,96 x 8,28 cm et pèse moins de 300 grammes. Il suffit de le brancher à un secteur et de le relier à votre réseau Wi-Fi pour le faire fonctionner. Vous n’aurez pas à installer quoi que ce soit, hormis l’application Google Home si ce n’est pas encore fait.

Après avoir programmé votre réveil, vous pourrez profiter d’une lumière douce avant que l’alarme sonne, afin de vous réveiller tranquillement. Vous pourrez d’ailleurs laisser votre smartphone charger la nuit grâce à son port USB-A, qui offre une charge lente de 5 W, mais qui est suffisante pour faire atteindre les 100 % après 8 heures de sommeil. Il est également possible d’utiliser la charge sans fil, avec une station de chargement vendue séparément.

