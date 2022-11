Pendant le Cyber Monday, le prix du vidéoprojecteur Samsung The Freestyle perd 400 €

Au début de l'année, Samsung a dévoilé son vidéoprojecteur compact The Freestyle, doté d'une fiche technique solide malgré sa petite taille. Pour le Cyber Monday, ce modèle profite d'un prix réduit : on peut ainsi le retrouver à 599 euros au lieu de 999 euros chez Rue du commerce.

Aujourd’hui, certains troquent leur TV contre un vidéoprojecteur pour avoir la sensation d’installer un cinéma miniature à domicile. Certains modèles ont d’ailleurs l’avantage d’être très compact, à l’image du Samsung The Freestyle, qui peut ainsi être transporté facilement. En plus, la marque n’a pas négligé les performances de cette référence, puisque la qualité de l’image offerte ici est très appréciable. Et si ce vidéoprojecteur était très onéreux il y a quelques jours, le Cyber Monday permet de réduire son prix de 400 euros.

Le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle en quelques mots

Un vidéoprojecteur léger et compact

Il propose une définition Full HD jusqu’à 100 pouces

Et un son riche à 360°

Lancé au prix de 999 euros, le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle est désormais proposé à 599 euros chez Rue du commerce.

Un vidéoprojecteur compact facile à transporter

Le Samsung The Freestyle se démarque d’abord par sa taille : en effet, il est si compact et léger qu’il peut facilement tenir dans une main. Il n’y a qu’à voir ses dimensions : il mesure en effet 104,2 par 172,8 mm pour 95,2 mm de diamètre et un poids de 800 grammes. Ce vidéoprojecteur est donc particulièrement nomade, et pourra facilement se glisser dans un sac pour le transporter partout avec soi. De quoi se différencier radicalement des autres modèles massifs présents sur le marché, qu’il est compliqué de déplacer d’une pièce à l’autre. D’ailleurs, si vous souhaitez l’utiliser en extérieur, vous pourrez le faire en branchant l’appareil à une batterie externe via le port USB-C intégré.

L’un des autres atouts de son format, c’est son orientation à 180 degrés qui lui permet de projeter des images sur un mur, mais aussi sur un plafond, pour profiter de ses séances ciné tout en étant allongé.

Des images en Full HD et une bonne luminosité

Petit par la taille, mais grand par l’image : le Samsung The Freestyle est capable de projeter des images entre 30 et 100 pouces (avec un recul oscillant entre 80 cm et 2,70 mètres), dans une définition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels) compatible HDR. Concernant la luminosité, celle-ci est de 230 lumens, ce qui offre une image suffisamment éclairée. Le rendu des images sera par ailleurs toujours net et détaillé grâce à la mise au point automatique.

Sachez aussi que si vous n’avez pas de mur blanc chez vous, le vidéoprojecteur est capable de s’adapter à la couleur de votre mur et d’optimiser l’image grâce à sa calibration intelligente. Un bon point. Côté son, le vidéoprojecteur embarque un haut-parleur de 5W qui délivre un son riche à 360 degrés, ce qui permet de profiter d’un effet surround et bien immersif.

Un vidéoprojecteur ou une Smart TV ?

Samsung a misé sur plusieurs fonctionnalités connectées pour agrémenter son The Freestyle. On retrouvera ainsi le système d’exploitation maison de la marque, TizenOS, qui donne accès à de nombreuses applications phares. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby seront également de la partie pour vos requêtes vocales. SmartThings (Android) et AirPlay2 seront aussi disponibles si vous souhaitez diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Les détenteurs d’un smartphone Samsung pourront quant à eux bénéficier de la fonction Tap View, qui leur permet de connecter leur appareil en un seul tapotement sur le vidéoprojecteur.

Retrouvez le Samsung The Freestyle à 599 € chez Rue du commerce

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

