Samsung T7 (1 To) : le prix de ce très bon SSD est au plus bas sur Amazon

Le Samsung T7 est un SSD externe compact offrant des performances de haute volée. Et si vous attendiez une baisse de prix pour vous l’offrir, c’est le moment : sa version avec 1 To de stockage tombe à 99 euros contre 159 euros habituellement.

Le SSD externe Samsung T7 est idéal pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un support de stockage pratique à transporter, mais aussi puissant, puisqu’il assure une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 1 050 Mo/s. Son prix devient plus qu’intéressant puisqu’il tombe à moins de 100 euros pour la version 1 To.

Le Samsung T7 en quelques mots

Un SSD compact et robuste

Des débits pouvant aller jusqu’à 1 050 Mo/s

Un grande capacité de stockage : 1 To

Généralement vendue à 159 euros, le SSD Samsung T7 avec 1 To de stockage se trouve désormais en promotion à 99,99 euros sur Amazon.

Un SSD solide avec de petites dimensions

Transporter son SSD partout avec soi est un critère important pour certaines personnes. Le SSD Samsung T7 est donc un choix idéal avec ses dimensions de 85 x 57 x 8 mm et son poids plume de 58 grammes qui faciliteront grandement son transport.

Côté design, il conserve le même que son prédécesseur, avec un design discret et résistant grâce à sa coque en aluminium. Il est donc facile à emporter partout avec vous sans risque.

Une valeur sûre, aux performances élevées

Au niveau des performances, ce SSD externe n’a pas à pâlir. Grâce à l’association de la technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2, le T7 est capable d’offrir des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture. Il est donc particulièrement adapté pour les personnes qui souhaitent installer des applications dessus, ou bien transférer régulièrement des photos et des vidéos haute définition.

Pour couronner le tout, il dispose d’une belle quantité de données, à savoir 1 To de stockage, afin de stocker des centaines de vidéos, ou bien des jeux. Le T7 de Samsung est aussi compatible avec de nombreux supports, en passant par Android, macOS/iPadOS, Windows, mais aussi Linux. Il mise sur un port USB Type-C. Un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A sont fournis avec le SSD. Enfin, si le T7 Touch intègre un lecteur d’empreintes digitales associé à un système de chiffrement destiné à protéger les données stockées, le T7 classique sera sécurisé par un mot de passe.

Quels sont les meilleurs SSD externes portables du moment ?

