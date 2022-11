Samsung 980 PRO : la version 1To est quasiment au même prix que la version 500 Go

Si vous êtes à la recherche d’un SSD NVMe offrant des performances de haute volée pour convenir à votre PS5, Amazon propose aujourd’hui l'excellent Samsung 980 Pro avec 1 To à 109 euros au lieu de 150 euros.

Référence dans le domaine des SSD au format NVMe, le Samsung 980 Pro est une référence parfaite pour booster les performances de son ordinateur ou simplement d’augmenter le stockage de sa PS5. Et si les prix étaient encore excessifs il y a quelques mois, ce n’est plus le cas aujourd’hui car le prix de la version 1 To perd est quasiment au prix de la version 500 Go.

Le SSD idéal car …

Il propose des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

Il est compatible PS5

Et offre une quantité de stockage de 1 To

Au lieu d’un prix habituel de 150 euros environs, le SSD Samsung 980 Pro (MZ-V8P1T0BW) format M.2 de 1 To est actuellement en promotion à 109,99 euros sur Amazon.

Un SSD Très performant

Le SSD Samsung 980 Pro est doté d’une interface PCIe de quatrième génération. De ce fait, il assure des vitesses de transfert bien plus élevées. D’après la marque, ils sont deux fois plus élevés qu’un SSD en interface PCIe 3.0 et douze fois plus élevés qu’avec un SSD au format SATA.

Ce modèle 980 Pro délivre des vitesses de transfert très confortables, avec des débits qui montent jusqu’à 7000 Mo/s en lecture et 5 100 Mo/s en écriture.

Idéal pour la PS5

Ce SSD qui prend la forme d’une barrette de RAM, est facile à installer sur PC via un port PCI Express. Il est aussi possible d’associer ce SSD à une PlayStation 5. Les débits qu’il propose sont largement suffisants, puisque la firme japonaise recommande au minimum une vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mo/s. Il intègre même un contrôleur thermique pour conserver les performances et une température stable, mais pas de dissipateur de chaleur, attention donc à faire en sorte d’avoir un environnement ventilé.

Et pour soulager le stockage de votre machine ou votre console, ce modèle dispose d’une capacité de 1 To, ce qui est très confortable pour y stocker plus de jeux vidéo, ou même des applications et des logiciels si vous souhaitez l’associer à un PC. Il assura aussi une bonne stabilité pour les utilisations intensives comme le gaming, l’édition vidéo, la création de contenu et les applications exigeantes.

Quelle solution de stockage choisir pour sa PS5 ?

Si vous ne savez pas encore quelle solution est la mieux adaptée, un SSD interne ou bien un disque dur externe pour votre console, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

