À -50 %, cet excellent écran PC gaming 27 pouces est le must have du jour

Sans être le leader du marché des écrans PC gamer, LG dispose d'une gamme de moniteur gaming plébiscitée par nombre de joueurs : l'UltraGear. Pour les gamers au budget modeste, Amazon propose en ce moment une réduction pour le modèle 27GL63T-B. Au lieu de 299 euros, vous l'aurez à 149 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un écran PC gamer abordable sans pour autant vous passer de caractéristiques solides, l’une des solutions qui s’offrent à vous est le LG UltraGear 27GL63T-B. Ce moniteur gaming profite actuellement de 150 euros de réduction pour alors tomber à moitié prix aujourd’hui.

Les atouts du LG UltraGear 27GL63T-B

Compatible HDR10, AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Taux de rafraichissement à 144 Hz

Temps de réponse à 1 ms

Au lieu de 299 euros habituellement, le LG UltraGear 27GL63T-B est maintenant disponible en promotion à 149 euros sur Amazon.

Un écran taillé pour du gaming

Le tearing est la bête noire des joueurs. Des images saccadées ne favorisent franchement pas l’immersion en plus de nuire au confort. Pour en finir avec ce genre de problème, le UltraGear 27GL63T-B intègre différentes technologies, en l’occurrence le Nvidia G-Sync et l’AMD FreeSync. L’écran PC gamer est aussi compatible HDR10, ce qui apporte de la profondeur aux noirs et davantage d’éclat aux blancs.

Pour les design de ce moniteur gaming, LG est certes resté dans les grand classiques. Cela se traduit par un format 16:9, un pied ajustable ou encore un châssis en noir. Cela dit, le constructeur a pris soin d’affiner les bords de l’écran, ce qui donne à ce dernier un design sobre. De même, le joueur peut ajuster à son aise l’inclinaison, le pivotement ou la hauteur de ce modèle. Ce moniteur embarque une dalle IPS de 27 pouces avec une définition de 1920 x 1080p (Full HD).

Un écran PC gamer équilibré

Le modèle en promotion est en noir, dont la garantie constructeur est de deux ans. Pour préserver la santé du joueur, le LG UltraGear 27GL63T-B dispose d’un filtre anti lumière bleue. Cela fait la différence lors de longues sessions de jeu. Niveau connectique, il n’y a que le stricte minimum, à savoir une sortie audio un port HDMI et un DisplayPort.

Toutes ces éléments misent bout à bout assureront des sessions immersives et un gain de performance pour l’utilisateur, sans oublier le confort. La majorité des jeux tournera sans difficultés sur cet écran PC. En tout cas, il n’aura pas de mal à faire partie d’un setup performant, mais accessible.

Découvrez les meilleurs moniteurs gaming du moment

Afin de savoir quel produit écran PC gamer correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs moniteurs gaming sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.