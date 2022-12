Razer DeathAdder Essential : une souris gaming à moitié prix, c’est plus qu’une affaire

Une ponte dans le domaine des jeux vidéo, Razer propose diverses gammes d'accessoires qui visent à augmenter la performance des joueurs. La Razer DeathAdder Essential entre parfaitement dans le moule. Amazon réduit de presque moitié le prix de cette souris gaming. Elle passe ainsi de 39,99 euros à seulement 20,99 euros.

Si la Razer DeathAdder Essential n’est pas la meilleure souris gaming de Razer, elle n’est reste pas moins performante pour une souris de milieu de gamme. Avec des caractéristiques équilibrées, ce modèle apporte précision et vitesse d’exécution à son utilisateur ou utilisatrice. En ce moment, elle est en promotion à -48 %.

Les points forts de la Razer DeathAdder Essential

Capteur optique de 6 400 DPI

Design minimaliste et ergonomique

Durable : jusqu’à 10 millions de clics

Au lieu de 39,99 euros habituellement, la Razer DeathAdder Essential est maintenant disponible en promotion à 20,99 euros chez Amazon.

Une souris sobre qui cache bien son jeu

Lors des sessions, la rapidité et la réactivité sont indispensables pour performer. Avec un capteur optique de 6 400 DPI, la Razer DeathAdder Essential exécute avec exactitude et fluidité toutes fréquences de balayage. Cela fait la différence pour se dégager efficacement d’une situation délicate lors d’une partie. L’ergonomie ainsi que les cinq boutons Hyperesponse de la souris gaming ont été pensés pour ne pas fatiguer les doigts pendant des heures de jeu.

Pour une meilleure prise en main et selon la dextérité de chacun, il est tout à fait possible de personnaliser les fonctions à attribuer aux boutons de la DeathAdder Essential. De même, la molette de défilement est en caoutchouc et texturée. Cela accentue son contrôle et améliore son adhérence. Bien que l’éclairage RGB soit uniquement en vert, cela apporte un certain repère visuel pendant les sessions et du standing à la souris.

Des performances honorables pour une souris abordable

Razer a conçu un logiciel dédié pour pousser à son paroxysme les performances de toutes ses gammes de souris gaming. Grâce à Synapse, le joueur a la main sur divers réglages. Cela va de la sensibilité des boutons au niveau de rétroéclairage en passant par le mapping des commandes. Mieux encore, l’utilisateur peut sauvegarder les paramétrages effectués à travers un profil dédié.

Si par défaut, la molette ne propose qu’un défilement vertical, Synapse vous permettra une fois de plus de la rendre plus performante. Le programme lui permet de doubler le nombre de raccourcis. Avec une distance d’activation réduite, la Razer DeathAdder Essential se débrouille avec la plupart des jeux, un peu moins par contre pour les RPG.

Les meilleures souris gamer du moment

