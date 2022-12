Attention Xiaomi, la box Android TV de Nokia est en promotion sur Amazon

La Nokia Streaming Box 8000 permet de bénéficier d'une expérience Android sur TV, tout en proposant un prix contenu. En ce moment, cette box multimédia est même moins chère : Amazon la propose en effet à 59 euros au lieu de 99 euros.

Quand on aborde le sujet des boîtiers multimédias, utiles pour transformer son TV en réel Smart TV, les marques Nvidia et Apple arrivent souvent à dominer la conversation. Pourtant, d’autres alternatives nettement moins chères existent. Il y a Xiaomi évidemment, mais aussi Nokia avec sa Streaming Box 8000. Si cette dernière parvient à se démarquer de la concurrence, c’est notamment grâce à son prix contenu, qui est d’ailleurs encore plus bas actuellement grâce à une réduction de 40 euros.

Les points forts de la Nokia Streaming Box 8000

Une box compacte et discrète

Compatible 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancée au prix de 99 euros, mais maintenant affichée à un prix barré de 69 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est désormais proposée en promotion à 59 euros sur Amazon.

Un boîtier compact qui reste discret

Classique et sobre : voici comment on pourrait décrire le design de la Nokia Streaming Box 8000. Ce boîtier multimédia sait en effet se faire discret avec son coloris noir mat et son format carré dont les dimensions réduites (11,2 x 11,2 x 2,4 cm) lui permettent de ne pas faire tâche sur un meuble TV. Pour mettre en fonctionnement cette Streaming Box 8000, vous n’aurez qu’à la connecter avec votre TV via son port HDMI. Concernant le reste de sa connectique, le boîtier embarque un port Ethernet, un port AV OUT, un port optique, un port USB-C ainsi qu’un port USB-A 3.0. Le Bluetooth 4.2 sera de la partie pour connecter des appareils sans fil, comme une manette de jeu.

Notez aussi que la box s’accompagne d’une télécommande Bluetooth bien pensée, puisqu’elle inclut des boutons raccourcis pour aller sur YouTube, Netflix, Prime Video ou encore Google Play très rapidement. Son autre atout ? Ses boutons rétroéclairés qui deviennent très pratiques le soir.

De bonnes performances et la fluidité d’Android TV

Côté performances, la Nokia Streaming Box 8000 intègre une puce Amlogic S905X3 couplée à 2 Go de RAM en DDR3. Avec une telle configuration, la box offrira de bonnes performances et une expérience utilisateur bien fluide. Elle pourra aussi diffuser des vidéos jusqu’en 4K avec du HDR10 en prime. Toutefois, on regrettera l’absence de la compatibilité avec le Dolby Vision. On se consolera avec la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D, ou encore avec la certification Netflix, qui permet d’afficher les contenus de la plateforme dans la plus haute définition possible.

Enfin, la Nokia Streaming Box 8000 tournant sous Android TV, elle donne accès à toutes les applications phares du Play Store et propose une compatibilité avec la fonction Chromecast, qui permet de diffuser divers contenus depuis un smartphone ou une tablette. Google Assistant sera évidemment présent pour obéir à toutes vos requêtes vocales. Globalement, l’OS de Google fournit une interface fluide et agréable, qui met l’accent sur les recommandations de contenus.

