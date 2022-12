UrbanGlide 100 Max : la trottinette électrique à la française est à -20 % pour Noël

Plus qu'un phénomène de mode, la trottinette électrique répond à des problèmes propres aux déplacements urbains. Différents modèles sont actuellement disponibles sur le marché. Pour UrbanGlide, la solution est baptisée 100 Max. Ce modèle est en ce moment en promotion sur Cdiscount où son prix passe de 349 euros à 279 euros.

UrbanGlide est un constructeur français de trottinettes électriques. Parmi le plus récent modèle du fabricant, il y a le 100 Max. Si la performance est là, le design et l’ergonomie n’ont pas été laissés pour compte. Si vous êtes intéressés par ce produit pour Noël ou autre, sachez que l’UrbanGlide 100 Max est actuellement 20 % moins chère.

L’UrbanGlide 100 Max en bref

Une autonomie respectable

Un moteur puissant : 350 W

Pneus alvéolés increvables

Au lieu de 349 euros habituellement, l’UrbanGlide 100 Max est maintenant disponible en promotion à 279 euros sur Cdiscount.

Une trottinette robuste et tout terrain

Les trottinettes sont amenées à emprunter des voies sinueuses. Ce serait fâcheux de crever en chemin. UrbanGlide y a pensé et pour régler le problème, le constructeur a opté pour une pneumatique en alvéole. Ainsi, les pneus peuvent résister à tout. Pour préserver une bonne tenue de route, l’UrbanGlide 100 Max dispose d’une double suspension avant. Les poignets sont recouverts de matière agrippante.

Le frein moteur de cette trottinette électrique est bon. Cela dit, la firme française lui dote de frein à disque pour plus d’efficacité. De plus, le levier de frein est suffisamment sensible que le freinage gagne en précision. Son moteur a assez de puissance et sa structure est assez solide pour supporter jusqu’à 120 kg. Quant à l’autonomie, c’est de l’ordre de 30 km, ce qui est excellent pour sa catégorie.

Une trottinette ergonomique et équilibrée

L’UrbanGlide 100 Max est une trottinette pour adulte. Cela dit, le spécialiste a fait du bon travail pour la rendre maniable. La 100 Max se plie facilement et elle est surtout peu encombrante. L’utilisateur n’aura pas de problème pour le ranger. Son poids total de 14,8 kg la place dans la moyenne du marché.

Le tableau de bord de ce modèle est en LCD, où sont affichés clairement la vitesse, le mode de conduite en cours (Eco, Mid et Sport) ainsi que le niveau de la batterie. La trottinette ne craint pas la pluie et les jets d’eau grâce à son indice d’étanchéité IPX4. La vitesse maximale est bridée à 25 km/h. Pour couronner le tout : le véhicule jouit de deux ans de garantie constructeur.

