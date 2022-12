OnePlus 10 Pro : ce smartphone premium est à moitié prix, mais seulement aujourd’hui

Il y a quelques années, OnePlus impressionnait avec sa gamme de flagship killer. Actuellement plus que jamais, la firme chinoise réduit l'écart qui la sépare de Samsung et Apple. Le OnePlus 10 Pro symbolise le mieux cet exploit grâce à cette promotion : 529 euros au lieu de 999 euros.

OnePlus a su fédérer une communauté très active autour de ses produits. Au lendemain de la présentation officielle du OnePlus 10 Pro, les fans du constructeur ont rapidement validé tant les progrès sont encourageants. Aujourd’hui, ce smartphone haut de gamme coûte presque deux fois moins cher qu’à sa sortie.

Le OnePlus 10 Pro en quelques mots

Deux modes de recharge efficaces (SUPERVOOC 80 W + AIRVOOC 50 W)

Une dalle AMOLED QHD+

Taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz

Soc Snapdragon 8 Gen 1

Au lieu de 999 euros habituellement, le OnePlus 10 Pro est maintenant disponible en promotion à 529 euros en utilisant le code promo RAKUTEN50 avant de procéder au paiement de votre commande.

Dans la cour des grands

Le modèle en ce moment en promotion est la version en Noir Volcan. Le OnePlus 10 Pro embarque la puissante puce Snapdragon 8 Gen 1 couplée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une telle configuration arrivera à faire fonctionner toutes vos applications, même les jeux étiquetés gourmands. L’excellent Oxygen OS, en combo avec Android 12, est aussi à l’œuvre pour optimiser l’expérience utilisateur.

Le OnePlus 10 Pro a un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces d’une définition de 3 216 x 1 440 pixels pour 525 ppi de densité. Cela dit, pour économiser de la batterie, le constructeur a mis par défaut du FHD+. En tout cas, la fluidité et le confort sont omniprésents à l’usage. Cela se renforce avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. De par ces caractéristiques, le OnePlus 10 Pro reste un smartphone premium même si le Snapdragon 8 Gen 2 pointe déjà le bout de son nez.

Un smartphone polyvalent

Si OnePlus ne décrit pas son 10 Pro comme le meilleur photophone du marché, le flagship de la marque s’en sort bien sur ce sujet. Pour assurer des photos de qualité, le fabricant s’est associé à Hasselblad. Les trois capteurs arrière ainsi que le module photo à l’avant bénéficient ainsi de l’expertise de Hasselblad et la puissance des IA développés par OnePlus. Les images proposées par le smartphone sont de bonne facture même dans certaines conditions difficiles.

La batterie de 5 000 mAh du OnePlus 10 Pro permet à l’utilisateur de tenir une journée de travail en usage intensif. En attendant de la rendre plus performante, la firme se rachète avec une recharge particulièrement efficace. Vous avez à votre disposition un chargeur SUPERVOOC 80 W qui charge entièrement le smartphone en une demi-heure ainsi que la charge sans fil AIRVOOC 50 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

