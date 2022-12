Ce TV QLED 4K 50″ (HDMI 2.1 + Google TV) peut vous revenir à pas cher pour Noël

TCL est une marque qui compte dans le milieu des TV QLED complets et peu chers. En ce moment, une ODR ainsi qu'une promotion font d'ailleurs passer le prix du modèle 50QLED760 de 599 euros à seulement 379 euros chez Ubaldi.

Des TV QLED et efficaces plus abordables que la moyenne : voici ce que propose la marque TCL, qui propose plusieurs gammes de téléviseurs dotés d’une fiche technique complète, sans beaucoup de concessions. Le modèle 50QLED760 dispose par exemple de nombreuses compatibilités, que cela soit au niveau de la qualité d’image ou des fonctionnalités liées au gaming. S’il est habituellement affiché à moins de 600 euros, une réduction ainsi qu’une ODR permettent de faire chuter son prix sous les 400 euros.

Le TV TCL 50QLED760 en quelques mots

Une dalle QLED 4K de 50 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming, avec la fonction ALLM

D’abord affiché à 599 euros, puis réduit à 429 euros, le TV TCL 50QLED760 peut aujourd’hui vous revenir à 379 euros sur Ubaldi grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 décembre 2022.

La qualité du QLED et de nombreuses compatibilités

Si la technologie d’image QLED, qui offre de très beaux contrastes et une bonne luminosité, est dominée par Samsung, TCL ne démérite pas de son côté. La dalle du modèle 50QLED760 propose ainsi une qualité d’image réaliste avec une belle restitution des couleurs. Pour ne rien gâcher, cet écran de 50 pouces, une diagonale confortable et qui s’adapte à la majorité des pièces, profite d’un design plutôt élégant, avec des bordures très fines qui se font vite oublier.

Cette dalle 4K propose une compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), mais pas seulement : on retrouvera aussi les compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision, HDR10, HDR10+. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées et la précision des détails affichés. Côté son, on pourra profiter du Dolby Atmos grâce au Onkyo Sound System, qui assurera un résultat bien riche et vaste.

Un TV idéal pour le gaming

Le TV TCL 50QLED760 ne se contente pas d’être une référence idéale pour les séries et films : il est aussi tout à fait adapté au gaming. Il embarque en effet deux ports HDMI 2.1, une connectique qui permet notamment de profiter d’une très bonne fluidité en 4K grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. La réactivité sera donc de mise au cours de vos parties. En revanche, la dalle étant limitée à un taux de rafraîchissement de 50 Hz, on devra donc se passer du mode 4K@120 fps.

Enfin, ce modèle 50QLED760 tourne sous Google TV, l’ancien Android TV. Le système d’exploitation est toujours aussi fluide et la navigation dans l’interface facilitée. Les applications phares de streaming seront évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, ainsi que diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette grâce à la fonction Chromecast.

Et les autres TV QLED ?

Si vous souhaitez comparer ce TV TCL 50QLED760 avec d’autres modèles proposant une qualité d’image similaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV QLED Samsung et TCL en 2022.

