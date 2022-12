Seulement 179 € pour ce robot aspirateur iRobot qui vous épargne le ménage durant les fêtes

Les aspirateurs robots sont des produits dont la principale fonction est de faciliter le quotidien sur les corvées ménagères. Et, si certains sont à des prix élevés, ce n’est pas le cas de l'iRobot Roomba qui tombe à 179 euros contre 249 euros.

Si vous souhaitez investir dans un aspirateur robot, sans débourser une grande somme, le constructeur iRobot propose des produits entrée de gamme plutôt convaincants. Même si ce n’est pas le plus haut de gamme, le modèle Roomba 692 suffit à nettoyer la surface de votre domicile, et le fait bien pour moins de 180 euros grâce à cette offre.

Les atouts du Roomba 698

Un aspirateur robot efficace sur toutes les surfaces

Capable de détecter les obstacles

Compatible avec les assistants vocaux Google, Alexa et Siri

Avec un prix barré à 249 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 698 est disponible en promotion à 179 euros chez Boulanger.

Un entrée de gamme efficace

Dans le catalogue fourni d’iRobot, le Roomba 698 se situe sur le segment entrée de gamme. Il est donc limité dans ses fonctionnalités et mise sur l’essentiel pour assurer un nettoyage efficace. Il possède deux brosses en caoutchouc multisurfaces, et nettoie votre intérieur en 3 étapes et aspire presque tout sur son passage. Le robot aspirateur va jusqu’à même adapter sa hauteur en fonction de la surface (tapis, moquette, sols durs, etc.). Et grâce au capteur nommé « Dirt Detect », le Roomba 698 est capable de reconnaître les endroits les plus encrassés afin de faire un nettoyage plus puissant.

Il pourra assurer sa session de ménage pendant une durée de 90 minutes, d’après la marque. Cependant, il est en revanche destiné aux petites surfaces, car le Roomba 692 ne reprendra pas son travail là où il l’avait laissé après s’être entièrement rechargé durant deux heures. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôler à la voix, ce qui idéal pour gérer rapidement les petits incidents du quotidien.

Qui facilite le quotidien

Bourré de capteurs sous la coque, il va pouvoir se repérer et naviguer dans les pièces d’une maison/appartement, tout en évitant les obstacles, mais également certaines zones et objets de votre choix. Tout cela est possible grâce à la technologie de navigation iAdapt avec localisation visuelle. Pas de panique, ses nombreux capteurs vont l’aider à éviter les escaliers et les chutes dangereuses. D’ailleurs, avec son design tout en rondeur et ses dimensions réduites, il peut nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée.

Pour obtenir un ménage complet, il est possible de réaliser une cartographie complète de votre intérieur via l’application mobile dédiée iRobot Home. Grâce à cela, le robot retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il est même capable de recommander des choses auxquelles vous n’auriez même pas pensé, comme des nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies.

Pour vous aider à choisir celui qui conviendra à votre domicile

Afin de comparer l’iRobot Roomba 698 aux autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2022.

