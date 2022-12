OnePlus Buds Z2 à -43 % : de bons écouteurs sans fil pas chers à mettre sous le sapin

Si vous n'avez pas terminé vos courses de Noël, il est encore temps et même possible de trouver de bonnes affaires. Amazon propose d'ailleurs les écouteurs accessibles de OnePlus, les Buds Z2, à leur meilleur prix : 55,99 euros au lieu de 99 euros à la base.

Les écouteurs sans-fil sont de plus en plus accessibles et il en existe un bon nombre sur le marché puisque la plupart des constructeurs proposent désormais des alternatives moins chères à leur produit haut de gamme, sans faire trop de concessions. C’est le cas, par exemple, des Buds Z2 de OnePlus, qui proposent un système de réduction de bruit active et une restitution sonore de bonne qualité. Si la concurrence est rude, aujourd’hui, ils ont un sérieux atout en étant 45 euros moins chers.

Quels sont les points forts des Buds Z2 ?

Le bon confort des écouteurs

Une réduction de bruit efficace

Et, une autonomie confortable

Disponibles au prix de 99 euros à leur sortie, les OnePlus Buds Z2 n’ont jamais été aussi peu chères sur Amazon. On les retrouve aujourd’hui à seulement 55,99 euros. Le coloris blanc est également en promotion, au même prix.

Le confort est de mise

Après une première version d’écouteurs abordables, OnePlus présente les Buds Z2. Ils reprennent leur format intra-auriculaires et misent sur le confort. Une fois dans votre conduit auditif, ils garantissent un bon maintien et ne procurent pas de gêne même après des heures de session d’écoute. D’ailleurs, les sportifs seront ravis d’apprendre que ces oreillettes sont certifiées IP55 pour résister à la pluie aux éclaboussures ou à la transpiration.

Concernant le boîtier qui accueille les écouteurs, il propose le même design que la première génération avec un format pilule. S’il faut utiliser ses deux mains pour sortir ou ranger les écouteurs, le boîtier de charge est très compact et facile à transporter. Il offre d’ailleurs quatre cycles avant de devoir recharger le boîtier de rangement. Et, du côté de l’autonomie des écouteurs, vous pouvez compter sur un peu plus de 4 heures avec l’ANC activé et 7 heures sans.

Des écouteurs convaincants

Les Buds Z2 font mieux que la première génération en disposant de la technologie à réduction de bruit active. Elle est assez efficace pour réduire les bruits ambiants entre 25 et 40 dB, grâce à des microphones situés à l’intérieur des écouteurs. Dans les faits, l’ANC réussie a atténué la plupart des bruits environnants, mais pas dans tous. S’ajoute à cela un mode transparence qui va permettre de mieux distinguer les bruits extérieurs et être plus alertes, sur le quai de la guerre par exemple.

Pour la partie audio, les OnePlus Buds Z2 proposent un son plus précis et évitent tout tremblement dans l’oreille. La firme chinoise vient même intégrer des transducteurs dynamiques de 11 mm, apportant un son puissant et une bonne restitution des basses fréquences. Ils délivrent un son grave solide et tonique et qui est très agréable à l’écoute même si les médiums sont peut-être un peu trop poussés. En passant par l’application HeyMelody, vous pourrez d’ajuster les contrôles tactiles et personnaliser votre expérience sonore. Malheureusement, aucune fonction d’égalisation n’existe. La connexion Bluetooth est de bonne qualité et le signal peut tenir même très loin de la source sans trop de gêne. Le contrôleur Bluetooth gère les codecs audio SBC et AAC.

Pour en savoir plus, voici notre test complet sur les écouteurs sans-fil OnePlus Buds Z2.

Des écouteurs sans-fil à prix contenu, oui ça existe !

Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence et comparer les Buds Z2 de OnePlus avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans-fil pas chers en 2022.

