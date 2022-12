Le Google Pixel 6a est encore un meilleur photophone avec 120 € de réduction

Le Google Pixel 6a est doté d'un excellent appareil photo qui le rend largement recommandable malgré quelques petites concessions sur d'autres éléments de sa fiche technique. Son autre atout, c'est surtout son prix, d'autant plus qu'il profite actuellement d'une promotion qui le fait passer de 459 euros à 337 euros sur Amazon.

Proposer un photophone ultra efficace pour moins de 500 euros : voici la promesse de Google au moment de la sortie estivale de son Pixel 6a. Si la marque californienne a dû faire quelques concessions pour proposer un prix aussi bas, elle n’a pas pour autant négligé le module doté de deux capteurs. Et, figurez-vous que cette référence est actuellement encore plus abordable, puisqu’elle bénéficie d’une remise immédiate de 122 euros.

Les avantages du Google Pixel 6a

Un excellent appareil photo

Une expérience logicielle sans compromis

Un écran OLED de 6,1 pouces

Initialement proposé à 459 euros, le Google Pixel 6a est en ce moment affiché à seulement 337 euros sur Amazon. Une belle offre, sachant que les autres e-commerçants français le proposent en promotion à 399 euros, soit 62 euros de plus.

Une référence abordable en photo

Le principal atout de ce Google Pixel 6a est évidemment son talent en photo, assuré par un module dorsal composé de deux capteurs : le principal avec 12,2 mégapixels (f/1,7), et un second qui permet des prises de vue en ultra grand-angle (114 degrés) en 12 mégapixels (f/2,2). Vous l’aurez remarqué, il n’est pas forcément nécessaire de multiplier les capteurs pour espérer obtenir une excellente qualité en photo. Le Google Pixel 6a en est un parfait exemple : on a ici droit à une bête de la photo dans ce segment de prix.

Les clichés capturés en journée sont d’une grande qualité. Le mode Portrait est parfaitement géré notamment grâce à une bonne gestion de la profondeur, preuve de l’efficacité des algorithmes de Google, et le mode Vision de nuit promet des photos riches en détail, avec des scènes bien éclairées. Un temps de pose plus long est toutefois nécessaire avant d’obtenir son cliché. Enfin, l’ultra grand-angle offre de bonnes performances — sans non plus être son atout majeur.

Des compromis nécessaires

Pour assurer une telle qualité en photo tout en maintenant un prix contenu, Google a dû faire quelques sacrifices. Côté performances, par exemple, le Pixel 6a est propulsé par la puce Google Tensor, qui mise davantage sur l’optimisation de certaines fonctionnalités — autour de la photo ou de la sécurité notamment — que sur la puissance brute. On ne pourra donc pas réellement compter sur lui pour lancer des jeux 3D gourmands dans de bonnes conditions graphiques. L’autonomie est quant à elle un peu moyenne, mais sa batterie de 4 410 mAh devrait lui permettre de tenir au moins une journée complète. En revanche, on regrettera peut-être aussi le fait que la puissance maximale de charge que peut recevoir ce modèle ne dépasse pas les 18 W.

Le Pixel 6a se rattrape toutefois sur son design : ce smartphone procure une prise en main très agréable, et n’est ni trop lourd, ni trop grand. Le Pixel 6a se dote ainsi d’un écran de 6,1 pouces, qui profite en plus des excellents contrastes de l’OLED avec une définition Full HD+ (1 080 x 2 400 pixels). Attention : son taux de rafraîchissement maximal est bloqué à 60 Hz.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 6a.

