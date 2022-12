La balance connectée Huawei Scale 3 Pro est à moitié prix avant Noël

Une balance connectée peut être un véritable atout au quotidien, surtout si elle est bourrée de fonctionnalités pointues, comme la Huawei Scale 3 Pro. Cette dernière a en plus l'avantage d'être disponible à moitié prix à quelques jours de Noël : on peut en effet la trouver à 49,99 euros au lieu de 99,99 euros sur le site de Huawei.

Si vous souhaitez garder un œil sur l’évolution de son corps, ou suivre les résultats d’un entraînement sportif particulier, miser sur une balance connectée peut être une bonne solution. Ces outils permettent en effet d’analyser une foule d’informations obtenues grâce à différents capteurs. C’est ce que se propose de faire la Huawei Scale 3 Pro, qui se démarque de la concurrence par sa conception originale et ses huit électrodes bien utiles. Et en ce moment, on peut trouver cette référence pointue à moitié prix.

Les points forts de la Huawei Scale 3 Pro

Un design élégant

Huit électrodes pour des mesures très précises

Une excellente autonomie

Initialement proposée à 99,99 euros, la balance connectée Huawei Scale 3 Pro est désormais affichée à 49,99 euros sur le site de Huawei.

Un design élégant et une conception pratique

Contrairement à la plupart des balances connectées, Huawei a misé sur un design élégant qui tranche avec les modèles entièrement blancs que l’on peut trouver sur le marché. Ici, on a ainsi droit à une surface en verre dépoli (320 mm x 320 mm) recouverte d’un film ITO transparent, pour une meilleure conductivité. Elle arbore surtout des nuances colorées différentes qui s’inspirent, selon la marque, du tableau Impression, soleil levant de Monet. La balance se dote par ailleurs d’un écran LED intelligent, qui s’allume dès qu’une personne monte sur l’appareil.

Un autre élément saute aux yeux sur cette balance : ce capteur de main intégré, qui se rétracte facilement au moyen d’un câble en Kevlar. Concrètement, cet ajout permet à la balance d’effectuer des mesures bien plus précises, puisque la Huawei Scale 3 Pro est ainsi capable d’entrer en contact avec vos pieds, mais également avec vos mains. Dotée de huit électrodes au lieu de quatre, cette balance est apte à mesurer les données de nos membres inférieurs et supérieurs, ce qui permet d’obtenir des données plus précises sur tout le corps.

Des analyses pertinentes

Cette Scale 3 Pro se veut aussi la plus complète possible : elle propose ainsi une large palette d’indicateurs corporels qui aideront à surveiller votre condition physique à tout moment. Ils sont au nombre de 22 : on trouvera par exemple la mesure du poids, l’indice de masse corporelle, la mesure de la masse sans graisse ou de la masse musculaire, le pourcentage d’eau corporelle, le taux de protéines ou encore la mesure du rythme cardiaque, la mesure de la graisse viscérale, et même celle de la masse graisseuse des membres inférieurs. Bref, un tour d’horizon entier sur votre corps.

Enfin, pour avoir accès aux données récoltées par la balance, il faudra vous rendre sur l’application Huawei Health. Celle-ci vous proposera ainsi une analyse détaillée de votre forme actuelle, ce qui peut s’avérer pratique pour suivre votre évolution jour après jour. Il vous suffira de synchroniser la Scale 3 Pro avec votre smartphone via l’application. Concernant son autonomie, vous pourrez compter sur une durée d’utilisation de 360 jours, à raison d’une pesée par jour.

