À moins de 500 €, l’ultrabook de HP (Ryzen 7) est un excellent rapport qualité-prix

Le HP 15s (eq2093nf) équipé d'une puce AMD Ryzen 7 est un ultrabook parfait pour vous accompagner dans votre quotidien. Il se négocie en ce moment chez Cdiscount à 499,99 euros seulement au lieu de 784,29 euros.

Le constructeur HP produit de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. C’est le cas du modèle 15s-eq2093nf, qui se montre très efficace en intégrant une puce AMD Ryzen 7, et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de plus de 280 euros.

Les atouts du HP 15s

Un design sobre et compact avec un écran de 15 pouces FHD ;

Un AMD Ryzen 7 (5700U) + 8 Go de RAM + SSD 512 Go ;

Une autonomie confortable couplée à la charge rapide.

Avec un prix barré à 784,29 euros, le PC portable HP 15s-eq2093nf est maintenant disponible en promotion à 499,99 euros sur Cdiscount.

En alternative moins chère, vous avez le modèle 17-cn0559nf qui dispose d’une fiche technique plus modeste, mais convient à un usage bureautique et plaira aux petits budgets. Il coûte moins de 400 euros.

Un laptop soigné, avec un grand écran

Le HP 5s-eq2093nf est un PC portable milieu de gamme. Il est avant tout pensé pour un usage quotidien, entre loisirs et travail, parfait pour consulter différents contenus multimédias. Le modèle HP 15s qui nous intéresse ici profite d’un design discret, mais plutôt élégant et bien fini, avec un revêtement mat coloris gris graphite.

Si son format est assez imposant dû à sa dalle d’une diagonale de 15,6 pouces et une épaisseur de 24 cm, il reste assez léger avec un poids de seulement 1,69 kg — de quoi le rendre plus facilement transportable. D’ailleurs, sa dalle IPS affiche une définition de 1920 × 1080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage, des images nettes et un bon confort visuel.

Une configuration généreuse

Pour moins de 500 euros, ce laptop HP offre de bonnes performances. On retrouve une puce AMD Ryzen 7 5700U, avec 8 Go de mémoire vive. Cette configuration est particulièrement équilibrée et efficace. Grâce à son processeur de huit cœurs cadencé à 1,8 GHz (turbo boost à 4,3 GHz), le laptop s’en sortira très bien en multitâche, notamment pour la création de contenus (montage vidéo et photo non professionnel, etc.).

Sa seule faiblesse côté performance sera bien entendu le jeu vidéo 3D. Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais aussi réduire le temps de chargement et le temps de démarrage.

Cet ordinateur HP offre une connectique plutôt complète avec deux ports USB Type A, un port USB-C, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5mm. Enfin, ce modèle se démarque par sa belle autonomie, mais surtout pour sa capacité à se recharger rapidement. D’après la marque, il suffit de 45 minutes pour récupérer la moitié de la batterie.

D’autres bons ordinateurs portables sous la barre des 500 euros

Afin de découvrir les recommandations de la rédaction de Frandroid dans ce domaine, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros en 2022.

