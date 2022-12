À -28%, les Apple AirPods Pro feront un excellent cadeau de Noël

Apple a dévoilé publiquement ses AirPods Pro fin octobre 2019. Cela peut dater certes, mais ces écouteurs restent performants comparés à la concurrence. En ce moment, Ubaldi les met en promotion. Leur prix de départ de 279 euros descend ainsi à 200 euros.

Sur le marché des écouteurs, les produits estampillés Apple ont toujours trusté le haut du panier. Les Apple AirPods Pro ne font pas exception à la règle. Ces écouteurs sans fil sont si performants que la firme de Cupertino a attendu quatre ans pour sortir la deuxième génération. En ce moment, Ubaldi réduit de 28 % le prix des Apple AirPods Pro.

Les atouts des Apple AirPods Pro

Une grosse autonomie

Qualité sonore de qualité

Ecosystème Apple

Au lieu de 279 euros habituellement, les Apple AirPods Pro sont maintenant disponibles en promotion à 200 euros chez Ubaldi.

Des fonctions sonores très efficaces

Apple a mis en avant les principales caractéristiques des AirPods Pro. Parmi elles, il y a la réduction de bruit active qui se montre particulièrement performante avec la musique en marche. Les bruits ambiants sont également bien contenus avec ce mode activé. Là où ses écouteurs sans fil bluffent c’est sur le mode transparent. Les bruits environnants sont retransmis distinctement.

La fonction audio spatiale pour sa part va sublimer tous vos contenus optimisés surround 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos. Pour proposer un rendu sonore de qualité en toute circonstance, le géant américain intègre sa fameuse puce H1. Son intégration améliore le temps de connexion et de conversation. Il en est de même pour l’activation de Siri par la voix.

Plutôt endurants pour des écouteurs aussi fins

Apple a affiné la tige de ses AirPods Pro sans rogner sur l’autonomie des écouteurs intra-auriculaires. Dans les faits, ça donne 4h30 d’autonomie pour une écoute en continu contre 24 heures avec le boitier MagSafe fourni pour le modèle en promotion. Selon le constructeur, cinq minutes suffisent à récupérer une heure d’écoute. La recharge rapide Lightning est de la partie, tout comme la recharge sans fil Qi.

Avec une ergonomie réussie et un poids plume de 5,4 grammes par écouteur, les Apple AirPods Pro procurent un certain confort au quotidien. Pour mieux différencier les deux écouteurs, la lettre R est inscrite pour celui de droit et L pour celui de gauche. Enfin, ils disposent plusieurs fonctionnalités propres à l’écosystème Apple. Ils sont aussi compatibles Android.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Apple AirPods Pro.

