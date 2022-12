TV QLED 50″ Samsung à -50%, une smartwatch à prix cassé et un écran PC gamer pas cher – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le TV QLED Samsung de 50 pouces est à moitié prix, l’Oppo Watch Free affiche un prix mini grâce à cette offre et l’écran PC gaming de Gigabyte profite d’une belle réduction.

La Oppo Watch Free est une montre connectée clairement plus accessible que les autres itérations du constructeur. Ce modèle prend l’essentiel de ce que l’on attend d’une montre en 2022 avec un prix plus contenu. C’est encore plus le cas aujourd’hui puisqu’il est possible de la trouver à presque moitié prix chez Boulanger.

L’Oppo Watch Free, c’est quoi ?

Un écran AMOLED de 1,64 pouce

Une autonomie longue durée

Un suivi sportif complet et des fonctionnalités santé

Avec un prix de départ à 99 euros, la montre connectée Oppo Watch Free n’a jamais été aussi bon marché que chez Boulanger actuellement : 54,99 euros seulement.

Grâce à une expertise éprouvée et des innovations avant-gardistes sur les technologies de l’affichage, les téléviseurs estampillés Samsung sont réputés fiables, performants et durables, et ce, toutes gammes confondues. Sur le segment des QLED, il y a le Samsung TV QE50Q60B 2022. Ce modèle coûte 470 euros de moins sur Rue de Commerce avec une ODR constructeur.

Les points forts du Samsung TV QE50Q60B 2022

La puissance de Quantum Dot.

Quantum Processor lite 4K.

Un design fin et élégant avec affichage QLED 4K.

Au lieu de 899 euros habituellement, le Samsung TV QE50Q60B 2022 est maintenant disponible en promotion à 429 euros chez Rue du Commerce avec une ODR Samsung.

On le sait, dans une configuration pour le jeu vidéo, l’écran occupe une place centrale et déterminante. Le fait d’avoir un bon moniteur d’une taille correcte et avec des caractéristiques techniques de fluidité peut avoir de lourdes conséquences dans vos parties. C’est pourquoi le G27FC A de Gigabyte est idéal, car il propose une fiche technique solide pour satisfaire les joueurs et joueuses pour un prix plus abordable grâce à cette réduction de 50 euros.

Les points forts de cet écran PC

Un écran de 27 pouces incurvé, pour plus d’immersions

Une définition Full HD et un taux de rafraichissement à 165 Hz

La compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Vendu au départ à 300 euros, puis remisé à 249 euros, l’écran PC Gigabyte G27FC A est disponible en promotion à 199,90 euros sur le site Rue du Commerce.

Tout comme Prixtel, YouPrice est un opérateur virtuel utilisant les réseaux des opérateurs historiques pour ses forfaits, en l’occurrence ici : Orange et SFR. C’est aussi un opérateur qui mise sur les forfaits évolutifs en fonction de votre consommation de Go mensuelle. Sa nouvelle offre spéciale Noël comporte deux nouveaux forfaits : un de 60 à 100 Go et l’autre de 100 à 120 Go, le tout pour un prix de fête.

Que propose cette série spéciale Noël chez YouPrice ?

Deux forfaits (80 à 100 Go et 100 à 120 Go)

Les appels, SMS et MMS illimités

Sur le réseau SFR ou Orange, au choix !

La 5 G pour 5 euros de plus par mois

Les forfaits YouPrice spécial Noël est disponible à partir de 9,99 euros par mois pour le forfait SANTA et 11,99 euros par mois pour le forfait CLAUS. Dans les deux cas, vous pouvez débloquer la 5G pour 5 euros de plus par mois.

