Oppo Watch Free : on sait déjà tout de la future montre avant sa présentation

Oppo doit présenter sa montre accessible, l'Oppo Watch Free, ce dimanche. Néanmoins, avant même sa présentation, on sait déjà presque tout à son sujet.

Il y a un an, Oppo lançait sa première montre connectée en Inde, puis en France, l’Oppo Watch. Il s’agissait alors d’une montre s’inspirant très largement du design de l’Apple Watch, mais dotée de Wear OS, le système d’exploitation pour montres connectées de Google. Un an plus tard, le constructeur s’apprête à présenter officiellement sa deuxième montre, l’Oppo Watch Free.

Comme le rapporte le site GSMArena, Oppo a en effet publié quelques images teaser de sa Oppo Watch Free sur le réseau social chinois Weibo. Sur ces images aux allures d’affiche, on peut découvrir une date et une heure, le 26 septembre à 17h, heure de Chine. C’est à ce moment que le constructeur devrait lever le voile sur sa nouvelle smartwatch. Les visuels permettent également de dévoiler le design de la montre, toujours largement inspiré de l’Apple Watch avec son écran rectangulaire, mais à l’aspect plus étiré, qui n’est pas sans rappeler celui du bracelet Huawei Band 6. Enfin, les posters permettent également de découvrir que la montre profitera d’un mode suivi du sommeil.

Les caractéristiques de l’Oppo Watch Free déjà dévoilées

De son côté, le leaker Evan Blass — plus connu sous le pseudonyme d’Evleak — a mis en ligne ces derniers jours plusieurs rendus marketing de la montre d’Oppo. De quoi permettre de découvrir la montre dans sa teinte noire, mais également en version dorée, ainsi que plusieurs cadrans. Ce jeudi, il a également publié la liste des caractéristiques techniques de l’Oppo Watch Free.

On y apprend que la montre sera déclinée en deux versions — avec ou sans puce NFC — qu’elle profitera d’un écran Amoled de 280 x 456 pixels, d’une batterie de 230 mAh permettant une autonomie de 14 jours, d’une mémoire de 128 Mo et qu’elle permettra de mesurer la SpO2, les ronflements ou le rythme cardiaque. Reste encore la question de l’OS embarqué sur la montre. Si la première Oppo Watch profitait de Wear OS, tout comme l’Oppo Watch 2, on ignore si ce sera également le cas de l’Oppo Watch Free. La liste des caractéristiques ne précise rien à ce sujet. Néanmoins, compte tenu de l’autonomie annoncée de deux semaines, il est peu probable que la smartwatch embarque à nouveau Wear OS.

Pour rappel, le groupe Oplus avait fait appel à RTOS sur sa précédente montre connectée, la OnePlus Watch. Il se pourrait que ce soit à nouveau le même système qui soit intégré sur la OnePlus Watch, pour une meilleure autonomie, mais sans possibilité d’installer des applications tierces.