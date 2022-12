À moitié prix, ce TV QLED 50 pouces signé Samsung est le bon deal pour changer de téléviseur

Samsung est un cador dans le domaine des téléviseurs, le géant coréen compte d'innombrables modèles. Parmi ceux en 4K, il y a le Samsung TV QE50Q60B sorti cette année. Ce dernier est vendu au rabais : il ne coute plus que 429 euros au lieu de 899 euros.

Grâce à une expertise éprouvée et des innovations avant-gardistes sur les technologies de l’affichage, les téléviseurs estampillés Samsung sont réputés fiables, performants et durables, et ce, toutes gammes confondues. Sur le segment des QLED, il y a le Samsung TV QE50Q60B 2022. Ce modèle coûte 470 euros de moins sur Rue de Commerce avec une ODR constructeur.

Les points fort du Samsung TV QE50Q60B 2022

La puissance de Quantum Dot.

Quantum Processor lite 4K.

Un design fin et élégant avec affichage QLED 4K.

Au lieu de 899 euros habituellement, le Samsung TV QE50Q60B 2022 est maintenant disponible en promotion à 429 euros chez Rue du Commerce avec une ODR Samsung.

L’expérience TV selon Samsung

Le Samsung TV QE50Q60B 2022 est un aperçu du savoir-faire de la firme coréenne. Plusieurs technologies propriétaires ont été intégrées dans ce téléviseur. Pour offrir davantage de profondeur au contraste et de richesse aux couleurs, Samsung a développé sa technologie Dual LED. C’est avec le mode Cinéma qu’elle révèle toute sa puissance. Ce n’est que du plaisir pour les yeux.

Pas moins de trois technologies sont déployées pour garantir un son immersif et précis. Plusieurs haut-parleurs sont disséminés autour du téléviseur. Grâce à l’OTS Lite, les haut-parleurs les plus proches d’un objet sur l’écran s’activent. Q-Symphony pour sa part les synchronise pour livrer du son surround. Les scènes sont analysées en temps réel par Adaptative Sound en vue d’optimiser le son.

Un téléviseur multifonction

Animé par le Quantum Processor lite 4K, le Samsung TV QE50Q60B 2022 est aussi compatible SmartThings. Vous pouvez ainsi le commander via les principaux assistants virtuels : Bixby, Alexa, Siri et Google Assistant. Sur ce modèle, vous pouvez passer des appels sur grand écran. C’est possible grâce à Google Duo intégré. Avec Multi View, visionnez le même contenu sur le téléviseur et sur d’autres terminaux.

Ce modèle est aussi un véritable hub. Il y a bien entendu Samsung TV Plus qui donne accès des chaînes gratuites. Les joueurs vont aimer Samsung Gaming Hub qui permet de jouer des titres exclusifs sans téléchargement. De plus, le téléviseur donne accès au Xbox Game Pass, ce qui vous exempte l’achat d’une console pour en profiter. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer au format 32:9, favorisant l’immersion, lors de vos sessions.

Les alternatives au Samsung TV QE50Q60B 2022

Afin de savoir quel produit de la catégorie correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K sur Frandroid.

